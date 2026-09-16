Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні наприкінці 1666-го дня війни.

Створення ефективного протибалістичного щита

За словами глави держави, майбутні перемовини з американськими партнерами охоплять питання наближення миру, енергетичну та продовольчу безпеку.

Важливо! Головним фокусом оборонної співпраці залишається посилення українського неба новими комплексами та боєприпасами.

Паралельно Україна активно працює над розширенням спеціалізованої об'єднаної ініціативи для захисту від балістичних загроз. Ключове завдання на цей рік – підготувати та випробувати нову систему оборони.

Українська сторона прагне отримати ефективне рішення, яке буде значно дешевшим у виробництві та масштабованішим за існуючі світові аналоги.

Дякую всім, хто допомагає. Найбільш сильні компанії Європи, які спроможні зробити внесок в антибалістику, вже в програмі FREYJA,

– підкреслив Володимир Зеленський.

Співпраця з міжнародними виробниками озброєння та урядами партнерів наразі триває достатньо продуктивно. Нагадаємо, що очільниця Єврокомісії Урусула фон дер Ляєн заявивила про рішення ЄС профінансувати придбання ракет-перехоплювачів для систем Patriot для України, а також спільно з Києвом працювати над новою модульною системою протиракетної оборони на основі проєкту Freya.