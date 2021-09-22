В США одобрили увеличение военной помощи Украине

В комитете нижней палаты Конгресса США одобрили поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год. Они, в частности предусматривают миллионную помощь Украине по безопасности.

После внесения поправок военная помощь для Украины от США увеличится на 50 миллионов долларов. В целом сумма достигнет 300 миллионов долларов.

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Еще не окончательное одобрение

Одобрение поправок в комитете по правилам Палаты представителей значит, что их добавили в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей Соединенных Штатов.

Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект приняли в Сенате. Окончательно закон вступает в силу после подписи президента США.

Какие еще поправки в бюджет одобрили

Санкции против Северного потока-2.

В одной из поправок говорится, что президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода. Среди этих санкций – запрет выдачи виз и въезда в США лицам, имеющим отношение к проекту.

Использование титана из Украины.

Конгрессмены предлагают усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты.

Новые санкции против России и российских олигархов, чиновников и медийных лиц.

Предложение увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО.

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