В США одобрили увеличение военной помощи Украине
Источник:"Голос Америки"
В комитете нижней палаты Конгресса США одобрили поправки к проекту оборонного бюджета США на 2022 год. Они, в частности предусматривают миллионную помощь Украине по безопасности.
После внесения поправок военная помощь для Украины от США увеличится на 50 миллионов долларов. В целом сумма достигнет 300 миллионов долларов.
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Еще не окончательное одобрение
Одобрение поправок в комитете по правилам Палаты представителей значит, что их добавили в законопроект об оборонном бюджете США на 2022 год. Далее этот проект должна одобрить Палата представителей Соединенных Штатов.
Для окончательного утверждения нужно, чтобы проект приняли в Сенате. Окончательно закон вступает в силу после подписи президента США.
Какие еще поправки в бюджет одобрили
- Санкции против Северного потока-2.
В одной из поправок говорится, что президент США обязан ввести санкции против всех компаний и лиц, причастных к планированию, строительству и вводу в действие трубопровода. Среди этих санкций – запрет выдачи виз и въезда в США лицам, имеющим отношение к проекту.
- Использование титана из Украины.
Конгрессмены предлагают усилить сотрудничество с титановой промышленностью Украины вместо использования ресурсов из Китая и России, от которых сейчас зависимы Соединенные Штаты.
- Новые санкции против России и российских олигархов, чиновников и медийных лиц.
- Предложение увеличить присутствие американских войск на восточном фланге НАТО.
Военное сотрудничество между Украиной и США: последние новости
- Во время встречи с американским президентом Джо Байденом президент Украины Владимир Зеленский настоял на усилении присутствия США в Украине.
- Накануне встречи США издали указ, что предоставят Украине военную помощь.
- Ее размер, по предварительным данным, должен составлять 60 миллионов долларов.
- Помощь также включает предоставление бронебойных систем Javelin и другого оборонного оборудования.