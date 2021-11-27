США ограничили въезд на свою территорию гражданам из 8 стран

США с 26 ноября ограничили въезд на свою территорию людям, прибывающим из 8 африканских стран. Такое решение связано с распространением там нового штамма коронавируса – Омикрона.

О новом ограничении объявил президент США Джо Байден. Решение одобряли по рекомендациям национального эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи и Центра контроля и профилактики заболеваний.

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Каких стран касаются ограничения

Южноафриканская республика;

Ботсваны;

Зимбабве;

Намибии;

Лесото;

Эсватини;

Мозамбика;

Малави.

Въезд запретили для всех, кто был в этих странах за последние 14 дней до момента въезда в США.

Кого все равно будут впускать:

граждан США, прилетающих из этих стран;

лиц, на законной и постоянной основе проживающих в США;

граждан других государств, состоящих в браке самериканцами, или постоянными жителями Штатов.

лиц, прибывающих на запланированный рейс в США в понедельник, 29 ноября.

В настоящее время ограничения ввели бессрочно. Отменить его может только Байден.

Я решил, что мы будем аккуратны. Мы мало знаем об этом штамме, за исключением того, что он вызывает большую обеспокоенность и быстро распространяется. Поэтому мы с командой решили ограничить въезд,

– объяснил Байден.

Что известно о штамме "Омикрон"