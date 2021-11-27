США ограничили въезд на свою территорию гражданам из 8 стран
Источник:CNN
США с 26 ноября ограничили въезд на свою территорию людям, прибывающим из 8 африканских стран. Такое решение связано с распространением там нового штамма коронавируса – Омикрона.
О новом ограничении объявил президент США Джо Байден. Решение одобряли по рекомендациям национального эксперта по инфекционным заболеваниям Энтони Фаучи и Центра контроля и профилактики заболеваний.
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Каких стран касаются ограничения
- Южноафриканская республика;
- Ботсваны;
- Зимбабве;
- Намибии;
- Лесото;
- Эсватини;
- Мозамбика;
- Малави.
Въезд запретили для всех, кто был в этих странах за последние 14 дней до момента въезда в США.
Кого все равно будут впускать:
- граждан США, прилетающих из этих стран;
- лиц, на законной и постоянной основе проживающих в США;
- граждан других государств, состоящих в браке самериканцами, или постоянными жителями Штатов.
- лиц, прибывающих на запланированный рейс в США в понедельник, 29 ноября.
В настоящее время ограничения ввели бессрочно. Отменить его может только Байден.
Я решил, что мы будем аккуратны. Мы мало знаем об этом штамме, за исключением того, что он вызывает большую обеспокоенность и быстро распространяется. Поэтому мы с командой решили ограничить въезд,
– объяснил Байден.
Что известно о штамме "Омикрон"
- Его обнаружили в странах Южной Африки в начале ноября 2021 года.
- Поэтому Европейский Союз решил приостановить сообщение с южноафриканскими государствами.
- Новый штамм уже распространился за пределы Африки. Так, в Израиль его "привез" вернувшийся из Малави турист, а в Бельгию – мужчина, прилетевший из Египта.