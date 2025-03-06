У Украины появилась серьезная проблема из-за действий Трампа: ее решение должно быть приоритетом

Приостановление помощи от США, в частности поставки оружия и предоставления разведданных, является серьезной угрозой для Украины. Это может негативно повлиять на эффективность ПВО и систему оповещения населения о ракетных обстрелах.

Политолог Владимир Фесенко в эфире 24 Канала отметил, что возобновление поставок американской помощи, вероятно, будет зависеть от заключения соглашения по полезным ископаемым. Однако стоит надеяться, что Украина сможет закупать оружие, поскольку бесплатной помощи уже не будет.

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Почему необходимо заключить соглашение о полезных ископаемых

Соединенные Штаты Америки с началом президентства Дональда Трампа изменили свою политику, что привело к росту рисков для Украины. Одним из важных шагов является заключение соглашения о полезных ископаемых, поскольку от этого может зависеть возобновление поставок американского оружия и разведданных.

"Поставки – не как помощь. Украина больше не будет получать помощь от США во времена Трампа. Надеюсь, хотя бы дойдет бесплатное вооружение, которое выделил Джо Байден. Однако неизвестно, что будет с 4 миллиардами долларов, которые не были использованы. Это зависит от Трампа, поэтому я боюсь, что мы можем не получить это оружие. В таком случае придется покупать или за свой счет, или с помощью европейских партнеров", – объяснил Владимир Фесенко.

Поэтому главной проблемой для Украины является приостановление помощи от США, а не вопрос справедливого мира. Как отмечает политолог, представления об этом у украинцев и американцев существенно различаются. Для Трампа мир означает прекращение войны даже путем уступок Украины. Для президента Владимира Зеленского – это освобождение оккупированных территорий, возмещение убытков и наказание военных преступников.

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Это не означает, что Украина не сможет выжить без американской помощи. Однако потеря возможности использовать разведывательные данные и ракеты может повлиять на эффективность систем ПВО, в частности Patriot. Также под угрозой оказывается система раннего предупреждения о применении баллистических ракет врагом, что критично для своевременного объявления тревог и сохранения жизни гражданских.

У Трампа даже не задумываются об этом. Он "любит" рассказывать о количестве погибших, но его действия как раз способствуют тому, что еще больше людей погибнет на войне,

– отметил Фесенко.

По его мнению, США во времена Трампа уже не будут надежным союзником для Украины. Остается только надеяться на возможность закупки оружия.