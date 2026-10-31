"Дурные люди хотели" и "россияне смеются": Трамп объяснил отказ от санкций против Москвы

Президент США Дональд Трамп назвал "дурнями" тех, кто призывал его ввести санкции против России. По его словам, новые ограничения помешали бы освободить из российской тюрьмы американца Стивена Габбарда.

Во время публичного выступления 30 октября глава Белого дома отметил, что в Москве лишь насмехаются над подобными экономическими мерами Вашингтона.

Что сказал Трамп о санкциях против России

Трамп считает, что России наплевать на санкции.

Глупые люди хотели, чтобы я ввел санкции против России. Россияне смеются над этими санкциями,

– подчеркнул президент США.

Американский лидер объяснил свою логику на примере недавнего возвращения домой гражданина Соединенных Штатов.

Он спросил присутствующих, как бы выглядела просьба к Путину об освобождении иностранца на фоне одновременного усиления санкционного давления.

"Можете себе представить?" – обратился он к слушателям во время выступления.

Напомним, что пенсионер-учитель из Мичигана Габбард попал в руки российских оккупантов в Украине в 2022 году, после чего российский суд вынес ему приговор по сфабрикованной статье о наемничестве. Власти США официально считали его незаконно удерживаемым.

Американца освободили 21 октября во время визита спецпосланника Стива Виткоффа в Санкт-Петербург после прямого телефонного разговора между лидерами двух государств. Кремль объявил об увольнении иностранца по гуманитарным соображениям, а Трамп подчеркнул отсутствие ответного обмена пленными.

Напомним, что договоренность о возвращении 75-летнего гражданина Трамп назвал это значимым дипломатическим событием. Тогда он пояснил, почему он приостановил введение новых ограничений, предусмотренных законом сенатора Линдси Грэма.