США откладывает запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III
Источник:твиттер Министерства обороны США
США решили отложить запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которую должны были выпустить уже на этой неделе.
Минобороны США в Пентагоне заявило об отложении запуска баллистической ракеты Minuteman III.
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Все из-за войны в Украине. В США не хотят, чтобы их поняли неправильно.
Стремясь продемонстрировать, что мы не намерены совершать какие-либо действия, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, мы откладываем наш испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запланированный на эту неделю,
– объяснили там.
Интересно, что баллистическая ракета Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч километров является единственной в базировании в составе стратегических ядерных сил США. В настоящее время Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.
Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.
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