США откладывает запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III

США решили отложить запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которую должны были выпустить уже на этой неделе.

Минобороны США в Пентагоне заявило об отложении запуска баллистической ракеты Minuteman III.

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Все из-за войны в Украине. В США не хотят, чтобы их поняли неправильно.

Стремясь продемонстрировать, что мы не намерены совершать какие-либо действия, которые могут быть неправильно поняты или истолкованы, мы откладываем наш испытательный запуск межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, запланированный на эту неделю,

– объяснили там.

Интересно, что баллистическая ракета Minuteman III с дальностью действия 12 тысяч километров является единственной в базировании в составе стратегических ядерных сил США. В настоящее время Соединенные Штаты имеют 400 таких ракет, каждая из которых способна нести до трех ядерных боеголовок.

Ранее в США сообщили о закрытии воздушного пространства для российских самолетов. Все самолеты РФ будут перехватывать в небе.

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