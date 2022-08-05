США отложили испытание межконтинентальной ракеты из-за напряженности вокруг Тайваня

Соединенные Штаты 4 августа решили отложить испытания своих новых ракет Minuteman III. Межконтинентальный боеприпас не будут тестировать из-за напряженности, возникшей вокруг Тайваня.

Об этом рассказали журналистам анонимные источники в пентагоне. Они указали, что соответствующий приказ дал руководитель Пентагона Ллойд Остин. Аргументировали отмену запуска якобы желанием "избежать дальнейшего обострения отношений с Китаем". Кстати, именно в этот день более 20 китайских самолетов вошли в зону ПВО Тайваня и пересекли срединную линию пролива.

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Когда должен был пройти запуск Minuteman III

Эти учения планировали провести военно-воздушные силы США. Тестовый запуск Minuteman III был запланирован на неделю, когда его упразднили. Межконтинентальная ракета должна была подняться с авиабазы Ванденберг в Калифорнии.

Это давно запланированное испытание, но оно откладывается, чтобы устранить какие-либо недоразумения, учитывая действия КНР вокруг Тайваня.

– сказал анонимный представитель Минобороны США.

Другой источник The Wall Street Journal предположил, что испытание отложено ориентировочно на 10 дней. Однако важно отметить, что Пентагон отказался от официальных комментариев.

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