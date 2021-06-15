В США отметили День флага: его модифицировали 27 раз – Голос Америки

В Соединенных Штатах Америки 14 июня отмечают День флага. Впервые его утвердили в 1777 году во время второго Континентального конгресса. С тех пор, флаг 27 раз модифицировали.

А именно – в прямоугольнике в левом верхнем углу добавляли звезды с увеличением американских штатов, сейчас их 50. Почти неизменным оставался главный элемент флага – 13 белых и красных полос, которые символизируют 13 первых колоний Америки.

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Альянс согласен предоставить Украине ПДЧ

НАТО подтвердила свое намерение предоставить Украине план действий по членству, но сначала ожидает от государства реформ. Об этом говорится в итоговом коммюнике саммита организации, который состоялся 14 июня в Брюсселе.

Этот саммит стал первой встречей 30-ти стран-членов НАТО после того, как в 2020 году к Альянсу присоединилась Северная Македония.

Впервые в 2021 году в итоговом заявлении НАТО указывается, что рост военной мощи Китая составляет вызовы для НАТО, Россию указывают как угрозу.

Байден поздравил Беннета

Президент Джо Байден по телефону поздравил Нафтали Беннета с избранием на пост премьер-министра Израиля и формированием нового правительства. Байден выразил свое твердое намерение усилить сотрудничество между двумя странами.

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Он заверил в непоколебимой поддержке безопасности Израиля. Об этом говорится в сообщении Белого дома. В воскресенье, 13 июня, парламент Израиля 50-ю голосами "против" и 60 голосами "за" проголосовал по формированию нового правительства во главе с Беннетом. В правительственную коалицию входят 8 партий.

Эффективность вакцины компании Novavax

Американская фармацевтическая компания Novavax объявила, что ее вакцина эффективна против коронавируса более чем на 90%. Компания готовит соответствующие документы на утверждение правительства США.

Высокую эффективность препарата подтвердили по итогам третьей фазы испытаний, которые проводили с декабря 2020 года в США и Мексике на почти 30 тысяч волонтерах.

Вакцина Novavax отличается технологией по ранее утвержденным в США препаратам Pfizer, Moderna и Johnson&Johnson. Новый препарат работает по тому же принципу, что и вакцины против коклюша и гепатита B, и не требует специального холодильного хранения.

Полный выпуск программы "Голос Америки" за 14 июня 2021 года: смотрите видео