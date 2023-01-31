Первая партия уже едет: США отправили в Украину БМП Bradley

США отправили в Украину первую партию боевых машин Bradley. Груз, содержащий более 60 американских БМП, уже в пути.

Груз еще на прошлой неделе оставил берега Северного Чарльстона, расположенного в штате Южная Каролина.

Кстати говоря Реальный термин: в МИД ответили, когда могут поступить первые 100 танков

БМП нужны для наступления ВСУ

В Транспортном командовании армии США отмечают, что американские БМП обеспечат украинским силам дополнительные возможности для наступления и обороны.



Первую партию БМП отправили / Фото Транспортного командования армии США

Дом ведомства, госпожа генерал Жаклин Ван Овост, отметила, что ситуация в Украине действительно вывела на первый план важность материально-технического обеспечения. Она признала, что поставки были бы невозможны без помощи союзников.



Партия состоит из 60 БМП / Фото командования

Что известно о Bradley

Боевая бронированная машина Bradley перевозит пехоту в зоне боевых действий и ведет вспомогательный огонь.

Она имеет 25-миллиметровую пушку M242 Bushmaster.

Боекомплект состоит из 300 снарядов. В арсенале БМП – бронебойные подкалиберные и осколочно-фугасные боеприпасы.

Bradley имеет пусковую установку ПТРК TOW, а также за пушкой идет пулемет M240C.

Кроме США, M2 Bradley располагают Грецией, Хорватией, Саудовской Аравией и Ливаном.



БМП Bradley нужны Украине для наступления / Фото командования