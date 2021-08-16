США отправят в Афганистан еще 1 тысячу десантников
Источник:CNN
Из-за ухудшения ситуации в Афганистане США отправляют еще 1 тысячу десантников. Всего в столицу Афганистана Кабул должны прибыть 6 тысяч американских военных.
Соответствующее решение принял глава Пентагона Ллойд Остин. Представители воздушно-десантных войск армии США будут помогать прежде всего с эвакуацией своих граждан и афганцев.
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Дополнительные силы США в Афганистане: что известно
В Афганистан дополнительно отправят тысячу солдат 82-й воздушно-десантной части. Известно, что они направлялись в Кувейт.
Таким образом, общее количество американских войск, что отправляются обратно в Афганистан, достигает 6 тысяч человек,
– отметил представитель Минобороны США в комментарии изданию.
По его словам, основная миссия американских войск – обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации афганцев и дипломатического персонала США.
Есть ли угроза американцам в Кабуле
Представитель Пентагона добавил, что вблизи аэропорта, который находится под контролем военных США, уже состоялся ряд инцидентов. Правда, для американских сил все обошлось – их не атаковали. Кроме того, гражданские и военные полеты продолжаются, хотя задержки и временные приостановки рейсов были.
"Мы не думаем, что каждый дюйм аэропорта является безопасным", – отметил представитель Минобороны США, отметив, что в аэропорт сейчас спешат сотни афганских мирных жителей.
В то же время флаг США в посольстве в Кабуле сняли 15 августа. Однако, посол Росс Уилсон все еще остается в Афганистане. Его, как и других дипломатических сотрудников, доставили в аэропорт. Но он решил остаться с основной командой, чтобы продолжить работу посольства. Об этом рассказал официальный представитель США в комментарии ABC News.
В Пентагоне ожидают, что в "считанные дни" силы США смогут эвакуировать до 5 тысяч человек в день. Сейчас в Афганистане находятся почти 3 тысячи американских военнослужащих, тогда как другие уже направляются на родину.
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Что происходит в Афганистане: последние события
- Ситуация в Афганистане обострилась после того, как США начали выводить оттуда свои войска. Несмотря на это, Джо Байден убежден, что решение вывести войска из Афганистана было правильным.
- 13 августа "Талибан" захватил два больших афганские города, второе и третье по величине в стране после Кабула, – Кандагар и Герат.
- 14 августа боевики без боя взяли Джелалабад. 15 августа они вошли в столицу страны – город Кабул.
- Сейчас под контролем находятся все пограничные переходы: покинуть страну можно только на самолетах из аэропорта Кабула. Кроме того, в целом они контролируют не менее 18 стратегических городов.
- В то же время президент Афганистана Ашраф Гани отрекся от власти и поспешно покинул страну. По данным СМИ, он вылетел в Таджикистан, а после улетит в другую страну.
- Сейчас продолжаются переговоры о передаче власти и начали формировать временное правительство.
- Известно, что его возглавит бывший начальник МВД Афганистана Али Ахмад Джалали. Лидером страны станет глава политического офиса талибов в Катаре Мулла Барадар.