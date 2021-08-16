США отправят в Афганистан еще 1 тысячу десантников

Из-за ухудшения ситуации в Афганистане США отправляют еще 1 тысячу десантников. Всего в столицу Афганистана Кабул должны прибыть 6 тысяч американских военных.

Соответствующее решение принял глава Пентагона Ллойд Остин. Представители воздушно-десантных войск армии США будут помогать прежде всего с эвакуацией своих граждан и афганцев.

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В Афганистан дополнительно отправят тысячу солдат 82-й воздушно-десантной части. Известно, что они направлялись в Кувейт.

Таким образом, общее количество американских войск, что отправляются обратно в Афганистан, достигает 6 тысяч человек,

– отметил представитель Минобороны США в комментарии изданию.

По его словам, основная миссия американских войск – обеспечить безопасность в международном аэропорту Кабула во время эвакуации афганцев и дипломатического персонала США.

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Представитель Пентагона добавил, что вблизи аэропорта, который находится под контролем военных США, уже состоялся ряд инцидентов. Правда, для американских сил все обошлось – их не атаковали. Кроме того, гражданские и военные полеты продолжаются, хотя задержки и временные приостановки рейсов были.

"Мы не думаем, что каждый дюйм аэропорта является безопасным", – отметил представитель Минобороны США, отметив, что в аэропорт сейчас спешат сотни афганских мирных жителей.

В то же время флаг США в посольстве в Кабуле сняли 15 августа. Однако, посол Росс Уилсон все еще остается в Афганистане. Его, как и других дипломатических сотрудников, доставили в аэропорт. Но он решил остаться с основной командой, чтобы продолжить работу посольства. Об этом рассказал официальный представитель США в комментарии ABC News.

В Пентагоне ожидают, что в "считанные дни" силы США смогут эвакуировать до 5 тысяч человек в день. Сейчас в Афганистане находятся почти 3 тысячи американских военнослужащих, тогда как другие уже направляются на родину.

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