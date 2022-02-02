США отреагировали на атаку российских наемников на КПВВ "Гнутово"

Пророссийские боевики 2 февраля атаковали пункт въезда – выезда "Гнутово" на Донбассе. США уже отреагировали на этот обстрел.

В посольстве Соединенных Штатов Америки в Украине отметили, что во время встречи в Париже на прошлой неделе страна-агрессор обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня.

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Сегодня (2 февраля – 24 канал) возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население,

– отметили дипломаты.

США также в очередной раз призвали страну-агрессора выполнять свои обязательства не на словах, а на деле.

Обстрел КПВВ "Гнутово" и ситуация на Донбассе:

Пункт въезда – выезда "Гнутово" оккупанты обстреляли с беспилотника, который сбросил выстрел ВОГ.

В результате вражеской атаки потерь среди личного состава нет. Одного из военнослужащих от ранения спас личный металлический жетон. Он остановил осколок гранаты.

За прошедшие сутки, 1 февраля, наемники России дважды нарушали режим тишины. Обстрелы происходили в направлении Марьинки и Песков. Ни один из украинских защитников не пострадал.

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В сеть выложили видеозапись обстрела российскими наемниками пункта въезда – выезда "Гнутово". На кадрах виден один из самых опасных моментов.

Текст публикации посольства США в Украине:

На прошлой неделе в Париже Россия обязалась полностью соблюдать режим прекращения огня. Сегодня возглавляемые Россией силы применили БПЛА для нападения на КПВВ "Гнутово", подвергнув опасности гражданское население. Мы призываем Россию выполнять свои обязательства. Не на словах, а на деле.