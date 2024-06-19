Кремль пытается заставить Украину принять несправедливый мир под дулом пистолета, – США в ООН

Недавно состоялся Глобальный саммит мира в Швейцарии, который проложил дорогу к справедливому миру. Впрочем, Россия не покидает попыток заставить Украину принять ее "мирный план".

Постоянный представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд во время брифинга Совета Безопасности ООН напомнила слова вице-президента США Камилы Харрис на Женевском саммите. В частности, она отметила, что действия России являются "возмутительной попыткой подчинить свободный народ и стереть суверенное государство с лица земли".

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Как в США отреагировали на "мирный план" России

Томас-Гринфилд добавила, что в то время, как десятки организаций собрались, чтобы обсудить гуманитарную помощь и план восстановления гражданской инфраструктуры Украины, российский диктатор Владимир Путин готовился к обсуждению военных вооружений с лидером КНДР Ким Чен Ыном.

Она напомнила, что всего несколько дней назад Россия запустила всего четыре баллистические ракеты, вероятно, северокорейского производства, в направлении Украины – две 15 июня и еще две 16 июня, добавив, что вместо того, чтобы соблюдать резолюции Совбеза ООН, Россия грубо их нарушает.

Постпред США в ООН также прокомментировала так называемый "мирный план" России, обнародованный за несколько дней до саммита мира в Швейцарии.

"Требование к Украине уйти со своей международно признанной территории перед тем, как рассматривать возможность переговоров, высмеивает сам принцип, который эта организация была создана, чтобы отвергнуть: страны не могут приобретать территорию с помощью силы", – подчеркнула она.

К слову, в Белом доме Саммит мира назвали успешным. Там считают, что он способствовал обсуждению важности достижения справедливого и устойчивого мира в Украине.