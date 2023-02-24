У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая

Китай предложил свои "мирные инициативы" по войне в Украине. Такие действия Пекина не остались без внимания США.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пристально следит за ролью Китая в войне. В частности, на фоне недавних сообщений о военной помощи, которую Пекин может предоставить России.

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Война может закончиться даже завтра

Джейк Салливан подчеркнул, что в так называемом "мирном плане" Китая можно остановиться на первом пункте об уважении суверенитета всех наций. Советник Джо Байдена подчеркнул, что война может закончиться хотя бы завтра, если Путин отдаст приказ о выводе войск.

Эта война может закончиться завтра, если Россия перестанет атаковать Украину и уведет свои силы. Украина не нападала на Россию, НАТО не атаковало Россию, Соединенные Штаты не атаковали Россию. Это была война по выбору, которую вел Путин,

– подчеркнул Салливан.

Советник американского президента заметил, что Китай всячески пытается показать, что якобы никак не связан с Россией. Например, на Совбезе ООН Пекин не голосует против резолюций по войне, как это делает Москва, но и не поддерживает их, воздерживаясь от голосования.

Что предлагает Пекин

24 февраля Китай опубликовал свой "мирный план", который Пекин называет позиционным документом с рекомендациями, которые якобы помогут достичь мира. В этом документе китайская сторона предлагает:

отказаться от обеспечения безопасности одной страны за счет других;

возобновить прямой диалог Киева и Москвы;

уважать суверенитет стран;

возобновить мирные переговоры;

разрешить гуманитарный кризис;

защитить гражданских и военнопленных;

обеспечение безопасности АЭС;

снизить стратегические риски;

содействовать экспорту зерна;

прекратить внедрение "односторонних санкций";

поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;

способствовать послевоенному восстановлению.

Интересно, что в ООН постпред Китая призвал партнеров Украины прекратить давать нам оружие. Поэтому позиция и предложения Пекина удивительны.