У Байдена отреагировали на "мирный план" Китая
Источник:CNN
Китай предложил свои "мирные инициативы" по войне в Украине. Такие действия Пекина не остались без внимания США.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан отметил, что Вашингтон пристально следит за ролью Китая в войне. В частности, на фоне недавних сообщений о военной помощи, которую Пекин может предоставить России.
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Война может закончиться даже завтра
Джейк Салливан подчеркнул, что в так называемом "мирном плане" Китая можно остановиться на первом пункте об уважении суверенитета всех наций. Советник Джо Байдена подчеркнул, что война может закончиться хотя бы завтра, если Путин отдаст приказ о выводе войск.
Эта война может закончиться завтра, если Россия перестанет атаковать Украину и уведет свои силы. Украина не нападала на Россию, НАТО не атаковало Россию, Соединенные Штаты не атаковали Россию. Это была война по выбору, которую вел Путин,
– подчеркнул Салливан.
Советник американского президента заметил, что Китай всячески пытается показать, что якобы никак не связан с Россией. Например, на Совбезе ООН Пекин не голосует против резолюций по войне, как это делает Москва, но и не поддерживает их, воздерживаясь от голосования.
Что предлагает Пекин
24 февраля Китай опубликовал свой "мирный план", который Пекин называет позиционным документом с рекомендациями, которые якобы помогут достичь мира. В этом документе китайская сторона предлагает:
- отказаться от обеспечения безопасности одной страны за счет других;
- возобновить прямой диалог Киева и Москвы;
- уважать суверенитет стран;
- возобновить мирные переговоры;
- разрешить гуманитарный кризис;
- защитить гражданских и военнопленных;
- обеспечение безопасности АЭС;
- снизить стратегические риски;
- содействовать экспорту зерна;
- прекратить внедрение "односторонних санкций";
- поддерживать стабильность промышленных цепей и цепей поставок;
- способствовать послевоенному восстановлению.
Интересно, что в ООН постпред Китая призвал партнеров Украины прекратить давать нам оружие. Поэтому позиция и предложения Пекина удивительны.