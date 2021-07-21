В Госдепе США отрицают, что просили Украину не критиковать "Северный поток-2"
Источник:"Радио Свобода"
Дерек Шолле опроверг информацию о том, что якобы Украину просили воздержаться от критики "Северного потока-2". Там заявили, что Украина имеет свой голос.
Такую информацию рассказал во время интервью советник Государственного департамента США Дерек Шолле. Он 21 июля находится с визитом в Украине.
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Советник Госдепартамента США опроверг информацию о влиянии на Украину
Дерек Шолле опроверг информацию, которую недавно обнародовало издание "Politico". Там говорилось о том, что администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2". Политик четко ответил на вопрос, давят ли США на Украину.
Нет. Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос,
– сказал Дерек Шолле.
Добавил также, что они стремятся ближнего и конструктивного партнерства с Украиной. Такого, "в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".
Советник подтвердил вероятную помощь Украине
Советник Госдепартамента США прокомментировал, соответствует ли действительности информация из статьи The Wall Street Journal. Там говорится о том, что США и Германия согласовали перечень мероприятий касательно поддержки Украины на фоне финальной стадии строительства российского газопровода.
Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопрос энергетической безопасности Украины,
– сказал советник.
Также он прокомментировал подробнее вероятную помощь:
- заявил, что для них важна реальная и большая практическая помощь Украине;
- пока не может говорить о конкретике;
- это "будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость".
Что этому предшествовало
- Издание "Politico" обнародовало информацию о том, что представители администрации Джо Байдена призвали украинских коллег отказаться от критики "Северного потока-2".
- Также говорилось о том, что США просят Украину не критиковать соглашение, которое Штаты и Германия заключили по "Северному потоку-2".
- 4 человека из администрации Байдена якобы заявили, что выступление общественности с оппозицией будущей сделки может повредить двусторонним отношениям Вашингтон – Киев.
- "Северный поток-2" уже построен на 98%. Руководитель компании-оператора планирует достроить его уже в августе.
- Канцлер Германии Ангела Меркель во время недавней встречи с Владимиром Зеленским заверила, что Украина остается транзитной страной для газа. Даже если будет завершено строительство газопровода.