В Госдепе США отрицают, что просили Украину не критиковать "Северный поток-2"

Дерек Шолле опроверг информацию о том, что якобы Украину просили воздержаться от критики "Северного потока-2". Там заявили, что Украина имеет свой голос.

Такую информацию рассказал во время интервью советник Государственного департамента США Дерек Шолле. Он 21 июля находится с визитом в Украине.

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Советник Госдепартамента США опроверг информацию о влиянии на Украину

Дерек Шолле опроверг информацию, которую недавно обнародовало издание "Politico". Там говорилось о том, что администрация США призвала Украину воздержаться от критики "Северного потока-2". Политик четко ответил на вопрос, давят ли США на Украину.

Нет. Украина – демократическая страна, у нее есть свой голос,

– сказал Дерек Шолле.

Добавил также, что они стремятся ближнего и конструктивного партнерства с Украиной. Такого, "в котором мы отстаивали бы наши общие интересы и ценности".

Советник подтвердил вероятную помощь Украине

Советник Госдепартамента США прокомментировал, соответствует ли действительности информация из статьи The Wall Street Journal. Там говорится о том, что США и Германия согласовали перечень мероприятий касательно поддержки Украины на фоне финальной стадии строительства российского газопровода.

Мы действительно обсуждали с нашими немецкими коллегами вопрос энергетической безопасности Украины,

– сказал советник.

Также он прокомментировал подробнее вероятную помощь:

заявил, что для них важна реальная и большая практическая помощь Украине;

пока не может говорить о конкретике;

это "будет существенная поддержка ее энергетического сектора, которая гарантировала бы энергетическую безопасность, эффективность и независимость".

Что этому предшествовало