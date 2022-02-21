США ожидали решения о "признании" боевиков, с ними не будут вести никаких дел, – Белый дом
21 февраля 2022 , 22:36Читати новину українською
Источник:Белый дом
США ожидали от России решения о так называемой "легитимизации" боевиков на Донбассе. Однако с ними не будут вести никаких дел, Вашингтон готовит соответствующий указ.
США готовы немедленно отреагировать на такое решение президента России Владимира Путина. Об этом заявили в Белом доме.
Кстати В НАТО осудили признание Россией боевиков на Донбассе
Байден подпишет указ
Президент США Джо Байден подпишет указ, направленный на запрет инвестиций, торговли и финансирования этих "квазиреспублик".
Указ будет предусматривать, что санкции можно будет применить против любого лица, которое ведет свою деятельность на оккупированных территориях.
"Признание" боевиков: что известно
- Глава Кремля Владимир Путин 21 февраля созвал в Москве заседание Совбеза. Впоследствии Путин официально "легитимизировал" боевиков на Донбассе.
- Кроме того, Путин с откровенными угрозами обратился к украинцам, заявив, что "покажет декоммунизацию".
- Цивилизованный мир сразу выразил возмущение по этому поводу. Осудил действия и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
- Президент Владимир Зеленский созвал СНБО.