США перебрасывают технику из Германии в Польшу: Свитан сказал, к чему могут готовиться

Президент США Байден выдвинул кандидатуру генерал-лейтенанта Кертиса Баззарда на должность руководителя командования в Германии, которое занимается военной помощью Украине. Кроме того, США, в рамках усиления восточного фланга НАТО, перебрасывают свою бронетехнику из Германии на базу в Польше. Это свидетельствует о плановом развертывании войск Альянса.

Такое мнение в эфире 24 Канала озвучил военный эксперт, летчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан, отметив, что видит 2 варианта развития событий по этому поводу.

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"Машина" НАТО разворачивается

Военный эксперт предположил, что сейчас идет подготовка НАТО к активной обороне. Технику будут перебрасывать до конца сентября 2024 года.

Приземлились 2 самолета Б-52. Как только идет тяжелая авиация и чем ближе стратегические бомбардировщики к территории противника, значит продолжается плановое развертывание войск. Я бы не сказал, что это для обороны, ибо в таком случае Б-52 были бы где-то дальше, например в США. Возможно, они сейчас нужны для так называемой активной обороны,

– озвучил Свитан.

Однако Свитан больше склоняется к мысли, что сейчас идет подготовка Альянса к вероятному противостоянию с Россией и Китаем. Он отметил, что китайцы перебросили к границам НАТО свои войска, они сейчас находятся в Беларуси. Поэтому американцы начали подтягивать свои к линиям будущего "боевого соприкосновения".

Продолжается серьезная подготовка к боевым действиям. Поэтому эти сказки, что придет Трамп и развалится НАТО, это бред. Военное усиление блока НАТО свидетельствует о том, что "машина" Альянса хотя и трудно, потому что бюрократический механизм дает сбой и тормозит, но все же разворачивается,

– уверен Свитан.

Сейчас армия Соединенных Штатов перемещает оборудование и транспортные средства с военных баз в Германии на склады в Повидзе (Польша). Ранее эта техника хранилась на военном складе в Мангейме. На американской базе в Повидзе будет размещено:

18 самоходных гаубиц;

87 танков;

более 150 боевых машин пехоты.

Передислоцированная техника является частью усиления восточного фланга НАТО вооруженными силами США. Склады в Повидзе прилегают к аэропорту, что в том числе дает возможность перебрасывать технику по воздуху вместе с боеприпасами.