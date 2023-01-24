Вряд ли, Россия решит атаковать страны Европы или США, ведь это неизбежно приведет к Третьей мировой войне, которая грозит наименоваться ядерной. Однако из заявления координатора стратегической коммуникации Белого дома по национальной безопасности и обороне Джона Кирби ясно, что ЕС и Вашингтон выстраивают тесные военные отношения.

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В какую страну не прибыли американские солдаты

Дополнительный военный контингент Вашингтон отправил не во все страны Европейского Союза и НАТО. Собственно, в Польше США не усиливали свое военное присутствие.

На сегодня у меня нет заявлений о передвижении войск. Мы уже увеличили свое присутствие на европейском континенте на дополнительные 20 тысяч человек, и мы создадим механизмы для сохранения этих 20 тысяч в Европе на ротационной основе, но у меня нет заявлений относительно Польши,

– отметил Кирби.

Кроме того, во время общения с журналистами он затронул тему предоставление нашему государству танков и констатировал, что США хотели бы, чтобы Германия разрешила поставки "Леопардов" Вооруженным Силам нашего государства.



Что известно о танках Leopard / Картинка 24 Канала

США проводят крупнейшие военные учения с Израилем

К этой теме следует добавить, что недавно США и Израиль начали крупнейшие в истории совместные военные учения. Их назвали Juniper Oak, и известно, что в них примут участие истребители, бомбардировщики, 6500 американских военнослужащих и 1100 – израильских.

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Кроме того, Россия усиливает свою военное присутствие на территории Беларуси якобы ради "учений". Однако очевидно, что доверять Кремлю и дикторскому режиму Лукашенко не стоит. В любой момент оккупанты могут предпринять вторую попытку захватить Киев, однако вряд ли им это удастся сделать.