Навряд, звісно, Росія вирішить атакувати країни Європи чи США, адже це неминуче призведе до Третьої світової війни, яка загрожує найменуватись ядерною. Однак зі заяви координатора стратегічної комунікації Білого дому з питань національної безпеки та оборони Джона Кірбі зрозуміло, що ЄС та Вашингтон вибудовують тісні військові відносини.

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У яку країну не прибули американські солдати

Варто зазначити, що додатковий військовий контингент Вашингтон відправив не у всі країни Європейського Союзу та НАТО. Власне, у Польщі США не посилювали свою військову присутність.

На сьогодні у мене немає заяв щодо пересування військ. Ми вже збільшили свою присутність на європейському континенті на додаткові 20 тисяч осіб, і ми створимо механізми для збереження цих 20 тисяч у Європі на ротаційній основі, але я не маю жодних заяв щодо Польщі,

– зазначив Кірбі.

Окрім того, під час спілкування з журналістами він порушив тему надання нашій державі танків та констатував, що США хотіли б, аби Німеччина дозволила постачання "Леопардів" Збройним Силам нашої держави.



Що відомо про танки Leopard / Картинка 24 Каналу

США проводять найбільші військові навчання з Ізраїлем

До цієї теми варто додати, що не так давно США та Ізраїль розпочали найбільші в історії спільні військові навчання. Їх назвали Juniper Oak, та відомо, що у них візьмуть участь винищувачі, бомбардувальники, 6 500 американських військовослужбовців і 1 100 – ізраїльських.

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Окрім того, Росія посилює свою військову присутність на території Білорусі начебто заради "навчань". Проте очевидно, що довіряти Кремлю та дикторському режимові Лукашенка не варто. У будь-який момент окупанти можуть розпочати другу спробу захопити Київ, проте навряд їм це вдасться зробити.