Ослепить врага: как высокоскоростные ракеты AGM-88 HARM помогут Украине в войне

Украина модернизировала истребители МиГ-29 для американских ракет AGM-88 HARM, которые ВСУ эффективно применяют в борьбе с врагом. Очередная партия мощного оружия входит в анонсированный пакет военной помощи от США.

Известно, что высокоскоростные ракеты попадают в радиолокационные системы оккупантов, а это важно для ослепления врага. Об этом во время стрима, транслировавшего 24 канал, рассказал военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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Нужно ослеплять врага. А ослеплять его можно только через уничтожение уничтожая системы радиоэлектронной борьбы и радаров. Тогда открываются возможности для украинской авиации, беспилотников, против которых не действуют РЕБ-ы, они могут более свободно использоваться, и, соответственно, более широкий диапазон их применения,

– объяснил военный эксперт.

ВСУ активно уничтожают вражеские системы и средства

Как отметил Мусиенко, уничтожать РЕБ врага можно с помощью:

Ракет HARM и аналогичных ракет для HIMARS. В скором времени Украина может их получить. Беспилотников, способных действовать против источников радиоизлучения. Их можно производить собственными силами, непосредственно в стране.

Мы видим, что в последние недели ВСУ наносят мощные удары по средствам ПВО врага, полностью уничтожая их. "В этом большая заслуга и HARM, и беспилотников, и артиллерии", – подчеркнул военный эксперт.

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