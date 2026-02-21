Укр Рус
21 февраля, 14:39
Зеленский раскрыл, сократили ли США обмен разведданными из-за уменьшения военной помощи

Маргарита Волошина
Основные тезисы
  • Украина продолжает получать разведывательную информацию от США на прежнем уровне, несмотря на другие проблемы.
  • Европейские страны, в частности Франция, также предоставляют Украине разведывательные данные, подтвердил Владимир Зеленский.

Украина продолжает получать разведывательную информацию от стран Европы, в частности, Франции. Обмен соответствующими данными с Соединенными Штатами также продолжается на том уровне, который был раньше.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в новом эксклюзивном интервью для агентства AFP, пишет BBC.

Предоставляют ли США Украине разведданные?

Обмен разведданными с США временно прекращался в марте 2025 года, но через несколько дней стороны возобновили этот процесс. В то же время Вашингтон перестал предоставлять Украине гуманитарную и военную помощь, только продавать.

Несмотря на прекращение подобной поддержки, обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами, по словам Владимира Зеленского, не ухудшился, и Вашингтон всегда предоставляет достаточно данных, хотя и далеко не все.

Мы бесспорно получаем разведданные из Франции и других европейских стран, которые мы запрашиваем, и получаем разведданные от американцев на том же уровне, что и всегда, 
– заверил президент.

Напомним, помощь от США сейчас осуществляется в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Это инициатива США и НАТО, которая дает обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями путем финансирования поставок американского производства.

Как Украине помогают с оружием?

  • Нидерланды планируют предоставить Украине военной помощи на сумму в 3 миллиарда евро. В прошлые годы страна передала Украине истребители F-16, артиллерию, танки, минометы и т.д. и инвестировали в беспилотники для Киева.

  • Германия предложила собрать дополнительные ракеты PAC-3 для Украины, к инициативе уже готовы присоединиться другие страны. Поставка зависит от разрешений США, но Германия готова действовать оперативно для помощи.

  • Всего на недавней встрече "Рамштайн" союзники взяли на себя обязательства по поставкам Украине оружия в 2026 году на 38 миллиардов долларов, и объявили о новом пакете помощи на 500 миллионов долларов.