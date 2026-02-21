Зеленский раскрыл, сократили ли США обмен разведданными из-за уменьшения военной помощи

Украина продолжает получать разведывательную информацию от стран Европы, в частности, Франции. Обмен соответствующими данными с Соединенными Штатами также продолжается на том уровне, который был раньше.

Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в новом эксклюзивном интервью для агентства AFP, пишет BBC.

Смотрите также Россия на самом деле не стремится к мирному соглашению: руководители пяти разведок объяснили цель врага

Предоставляют ли США Украине разведданные?

Обмен разведданными с США временно прекращался в марте 2025 года, но через несколько дней стороны возобновили этот процесс. В то же время Вашингтон перестал предоставлять Украине гуманитарную и военную помощь, только продавать.

Несмотря на прекращение подобной поддержки, обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами, по словам Владимира Зеленского, не ухудшился, и Вашингтон всегда предоставляет достаточно данных, хотя и далеко не все.

Мы бесспорно получаем разведданные из Франции и других европейских стран, которые мы запрашиваем, и получаем разведданные от американцев на том же уровне, что и всегда,

– заверил президент.

Напомним, помощь от США сейчас осуществляется в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Это инициатива США и НАТО, которая дает обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями путем финансирования поставок американского производства.

Как Украине помогают с оружием?