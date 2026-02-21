Зеленский раскрыл, сократили ли США обмен разведданными из-за уменьшения военной помощи
- Украина продолжает получать разведывательную информацию от США на прежнем уровне, несмотря на другие проблемы.
- Европейские страны, в частности Франция, также предоставляют Украине разведывательные данные, подтвердил Владимир Зеленский.
Украина продолжает получать разведывательную информацию от стран Европы, в частности, Франции. Обмен соответствующими данными с Соединенными Штатами также продолжается на том уровне, который был раньше.
Такую информацию сообщил украинский президент Владимир Зеленский в новом эксклюзивном интервью для агентства AFP, пишет BBC.
Предоставляют ли США Украине разведданные?
Обмен разведданными с США временно прекращался в марте 2025 года, но через несколько дней стороны возобновили этот процесс. В то же время Вашингтон перестал предоставлять Украине гуманитарную и военную помощь, только продавать.
Несмотря на прекращение подобной поддержки, обмен разведывательной информацией с Соединенными Штатами, по словам Владимира Зеленского, не ухудшился, и Вашингтон всегда предоставляет достаточно данных, хотя и далеко не все.
Мы бесспорно получаем разведданные из Франции и других европейских стран, которые мы запрашиваем, и получаем разведданные от американцев на том же уровне, что и всегда,
– заверил президент.
Напомним, помощь от США сейчас осуществляется в рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Это инициатива США и НАТО, которая дает обеспечивать Украину критически необходимыми вооружениями путем финансирования поставок американского производства.
Как Украине помогают с оружием?
Нидерланды планируют предоставить Украине военной помощи на сумму в 3 миллиарда евро. В прошлые годы страна передала Украине истребители F-16, артиллерию, танки, минометы и т.д. и инвестировали в беспилотники для Киева.
Германия предложила собрать дополнительные ракеты PAC-3 для Украины, к инициативе уже готовы присоединиться другие страны. Поставка зависит от разрешений США, но Германия готова действовать оперативно для помощи.
Всего на недавней встрече "Рамштайн" союзники взяли на себя обязательства по поставкам Украине оружия в 2026 году на 38 миллиардов долларов, и объявили о новом пакете помощи на 500 миллионов долларов.