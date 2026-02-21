Таку інформацію повідомив український президент Володимир Зеленський у новому ексклюзивному інтерв'ю для агентства AFP, пише BBC.

Чи надають США Україні розвіддані?

Обмін розвідданими зі США тимчасово припинявся у березні 2025 року, але через кілька днів сторони відновили цей процес. Водночас Вашингтон перестав надавати Україні гуманітарну та військову допомогу, лише продавати.

Попри припинення подібної підтримки, обмін розвідувальною інформацією зі Сполученими Штатами, за словами Володимира Зеленського, не погіршився, і Вашингтон завжди надає вдосталь даних, хоча й далеко не всі.

Ми безперечно отримуємо розвіддані з Франції та інших європейських країн, які ми запитуємо, і отримуємо розвіддані від американців на тому ж рівні, що й завжди,

– запевнив президент.

Нагадаємо, допомога від США наразі здійснюється у рамках PURL (Prioritized Ukraine Requirements List). Це ініціатива США і НАТО, яка дає забезпечувати Україну критично необхідними озброєннями шляхом фінансування постачань американського виробництва.

