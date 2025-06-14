США передали другим 20 тысяч ракет против "Шахедов", которые должны были предоставить Украине, – Зеленский
- США переориентировали 20 тысяч ракет-перехватчиков по защите Украины от "Шахедов" на Ближний Восток из-за ситуации в регионе.
- Зеленский отметил, что эти ракеты были критически важными для Украины, особенно учитывая рост дроновых атак.
США переориентировали на Ближний Восток 20 тысяч ракет-перехватчиков, которые должны были усилить защиту Украины от "Шахедов". Это было ощутимым "ударом" на фоне роста дроновых атак.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время общения с журналистами.
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Как президент прокомментировал передачу ракет на Ближний Восток
Зеленский сообщил, что США переориентировали партию из 20 тысяч ракет-перехватчиков, предназначенных для борьбы с дронами-камикадзе типа "Шахед", на другие нужды – из-за ситуации на Ближнем Востоке.
Это были недорогие ракеты, именно для дронов "Шахед". И когда вы видите 300 – 400 дронов в сутки против нас. Большинство будет сбиваться, но какой-то процент будет долетать. То мы рассчитывали на эти ракеты, можно посчитать, на сколько бы нам хватило,
– заявил президент.
Он отметил, что Украина обладает и другими средствами для сбивания российских "Шахедов", однако 20 тысяч ракет – "серьезное количество".
"США передали эти ракеты другим из-за ситуации на Ближнем Востоке. И для нас это был удар. Но вместе с тем стало понятно, что израильская операция приближается", – отметил Зеленский.
К слову, президент также рассказал, как проходит разработка украинской баллистической ракеты. Сейчас идет разработка массового производства.