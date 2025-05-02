США отправили Украине списанные F-16: зачем передали полностью неработоспособные истребители

США отправили свои списанные истребители F-16 Украине, которые могут использовать в качестве доноров запчастей. Для их транспортировки использовали украинский чартерный транспортный самолет Ан-124.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на TWZ, которое сообщило о кадрах, на которых видно, как частично разобранные F-16 грузятся на украинский самолет Ан-124 в Аризоне.

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Что известно о предоставлении F-16

Данные бортовых трекеров, свидетельствуют о том, что вышеупомянутый самолет летел в Польшу. Таким образом отмечают, что США "поддержали поставки европейцами пожертвованных Украине F-16, предоставив Украине списанные и полностью неработоспособные F-16 на запчасти".

По данным издания, этим истребителям не хватает важных компонентов, в частности двигателей или радаров, и их нельзя было восстановить для оперативного использования. Известно, что доказательства этого появились еще на прошлой неделе, когда обнародовали соответствующие фото.

Согласно обнародованной информации, на них можно увидеть по меньшей мере три обернутые пленкой F-16, без крыльев, хвостов, двигателей и обтекателей, загружают на самолет Ан-124 авиакомпании Antonov в международном аэропорту Тусона, штат Аризона.

Списанные F-16 грузят на Ан-124: смотрите видео

TWZ пишет, что Ан-124, с регистрационным номером UR-82027, приземлился в Тусоне в пятницу, 25 апреля. После загрузки разобранных F-16 он взлетел 26 апреля. Направление самолета было в аэропорт Жешув-Ясенка, что на юго-востоке Польши.

Известно, что вышеупомянутый аэропорт является транзитным узлом для поставки военного вооружения Украине. В то же время, несмотря на сообщения о поставках вышеупомянутых истребителей, официального подтверждения относительно этого пока не обнародовали.

Предполагают, что эти борта могли быть предназначены для Польши, возможно, для запасных частей или обучения, потому что она также эксплуатирует F-16, но ее самолеты являются более современными моделями F-16C/D Block 52+, в то же время Украина использует модели A или B.