По данным NORAD, русские самолеты оставались в международном воздушном пространстве и не входили в воздушное пространство США или Канады.

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Что известно о перехвате российских самолетов

В командовании заявили, что полеты российских самолетов в зоне ПВО Аляски имеют место регулярно и не рассматриваются как угроза или провокация.

NORAD ожидал этой активности и, в результате нашего планирования, был готов прекратить ее, –

говорится в сообщении.

Также командование подчеркнуло, что полеты российских воздушных судов вблизи Аляски "никак не связаны с недавними операциями NORAD или американских военных", связанными с обнаружением в небе над США и Канадой неизвестных летательных аппаратов.

У Польши заметили российские военные самолеты

В ночь на 14 февраля три российских военных самолета заметили в воздушном пространстве Польши. Их обнаружили нидерландские истребители F-35.

Российские самолеты заметили, когда они приближались к польской зоне ответственности НАТО со стороны Калининграда. После этого стало известно, что это российские самолеты – Ил-20М Кут-А, сопровождавшие два фланговых Су-27.

В результате нидерландские F-35 сопровождали группу самолетов на расстоянии и передали сопровождение партнерам из НАТО.

Реакция Польши