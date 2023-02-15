За даними NORAD, російські літаки залишалися у міжнародному повітряному просторі та не заходили у повітряний простір США чи Канади.

До теми Моравецький прокоментував перехопленням російських літаків поблизу Польщі

Що відомо про перехоплення російських літаків

У командуванні заявили, що польоти російських літаків у зоні ППО Аляски мають місце регулярно і не розглядаються як загроза або провокація.

NORAD очікував на цю активність і, в результаті нашого планування, був готовий припинити її, –

йдеться у повідомленні.

Також командування підкреслило, що польоти російських повітряних суден поблизу Аляски "жодним чином не пов'язані з недавніми операціями NORAD або американських військових", пов'язаними з виявленням у небі над США та Канадою невідомих літальних апаратів.

Біля Польщі помітили російські військові літаки

У ніч проти 14 лютого три російські військові літаки помітили у повітряному просторі Польщі. Їх виявили нідерландські винищувачі F-35.

Російські літаки помітили, коли вони наближалися до польської зони відповідальності НАТО з боку Калінінграда. Після цього стало відомо, що це російські літаки – Іл-20М Кут-А, який супроводжували два флангових Су-27.

У підсумку нідерландські F-35 супроводжували групу літаків на відстані та передали супровід партнерам із НАТО.

Реакція Польщі