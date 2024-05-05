США приостановили поставки оружия в Израиль, - СМИ

США приостановили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля. Это вызвало серьезное беспокойство в израильском правительстве.

Поставка вооружения прекратилась неделю назад. Об этом американский журнал Axios сообщает со ссылкой на двух израильских чиновников.

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Решение США взволновало Израиль

Сообщается, что США на прошлой неделе прекратили поставки боеприпасов американского производства армии Израиля – это впервые со времени нападения ХАМАС на израильскую территорию в октябре 2023 года.

По словам собеседников Axios, приостановление поставок оружия со стороны США вызвало "серьезное беспокойство" в израильском правительстве. Причин решения Штатов они не знают, Белый дом отказался от комментариев.

Однако, как отмечают журналисты, об этом шаге администрации Байдена стало известно на фоне все больших разногласий между США и Израилем относительно дальнейших боевых действий в секторе Газа.

Часть американцев критикует Байдена за его помощь Израилю, поскольку считает, что Израиль нарушает гуманитарное право в Газе и убивает гражданское население, в частности американским оружием.

В феврале администрация президента США попросила Израиль предоставить гарантии того, что армия обороны Израиля в Газе использует оружие, изготовленное в США, в соответствии с международным правом. В марте Израиль предоставил подписанное письмо с гарантиями.

Что известно о планах Израиля в Газе