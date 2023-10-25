Лечился "волшебными грибами" от депрессии: в США пилот чуть не уничтожил самолет и 80 пассажиров

На Аляске в США произошла чрезвычайная ситуация с пилотом самолета. Так, мужчина, управлявший воздушным судном, чуть не уничтожил авиалайнер и 80 находившихся на борту пассажиров.

Свои действия пилот объяснил тем, что пережил нервный срыв. Более того, он также признался, что употреблял какие-то "чудодейственные грибы", чтобы преодолеть последствия ментального расстройства.

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Как пилот чуть не уничтожил самолет и не убил 80 пассажиров

Журналисты рассказали, что 44-летнему пилоту авиакомпании Alaska Airlines Джозеф Дэвиду Эмерсону, управлявшему самолетом во время рейса 22 октября, выдвинули федеральное уголовное дело за вмешательство в деятельность членов экипажа и обслуживающего персонала. В частности, суд штата Орегон предъявил ему обвинения в 83 покушениях на убийство и создание опасности для самолета.

После своего ареста Эмерсон признался полиции, что до рейса впервые употреблял психоделические или "волшебные" грибы, ведь в последние шесть месяцев он находился в депрессии. Он также сказал полиции, что, по его мнению, у него произошел нервный срыв и он бодрствовал в течение 40 часов.

В документах государственного суда говорится, что Эмерсон принял "волшебные" грибы примерно за 48 часов до инцидента в самолете. В то же время, по данным авторов материала, медицинские исследования показали, что псилоцибин, природный галлюциноген, содержащийся в определенных сортах грибов, полезен для лечения тревоги, депрессии и других психических расстройств.

Так, в штате Орегон такие грибы можно употреблять с 2020 года, в частности, их можно использовать под наблюдением для взрослых от 21 года. Однако использование, продажа и владение псилоцибином остается запрещенным федеральным законом.

Пилот спутался в собственных показаниях

Журналисты, ссылаясь на слова находившейся в самолете стюардессы, отметили, женщина случайно услышала, как Эмерсон сказал после того, как его задержали на борту самолета, что он "все перепутал" и "пытался убить всех". Однако представители авиакомпании Alaska Airlines заявили, что ни разу во время регистрации или посадки не заметили никаких признаков ухудшения здоровья своих работников, заставивших им помешать летать.

По данным Федерального управления гражданской авиации, пилот Эмерсон ехал в кабине самолета в качестве пассажира на специальном кресле. Пилот и второй пилот самолета сообщили, что Эмерсон непринужденно общался с ними в начале полета, затем внезапно снял гарнитуру, сказал, что он не в порядке, и схватил красные ручки пожаротушения.

Авторы материала рассказали, что после попытки выключить двигатели Эмерсон пытался схватиться за ручку аварийного выхода во время понижения самолета, но его остановил бортпроводник. Пилот сказал остальному экипажу, что на него нужно надеть наручники, иначе "будет плохо".

Впоследствии началась потасовка, когда один из двух пилотов быстро схватил Эмерсона за запястье, чтобы не дать ему полностью пустить в действие черенки пожаротушения, тогда как другой объявил чрезвычайную ситуацию во время полета, после чего Эмерсон замолчал и покинул кабину.

Я потянул обе ручки аварийного отключения, потому что думал, что мне снится сон, и я просто хочу проснуться,

– сказал Эмерсон полиции.

В конце концов, Эмерсон был заключен под стражу во время судебного заседания. Согласно федеральному заявлению об уголовном деле, не находившийся на службе пилот пытался вывести из строя двигатели, пытаясь активировать систему пожаротушения двигателей, когда самолет был на крейсерской высоте.

Журналисты подчеркнули, что Эмерсон присоединился к Alaska Air Group как первый офицер Horizon в августе 2001 года, а затем стал пилотом. В компании, где работал пилот, добавили, что в его сертификации ни разу не было отказано, приостановлено или отозвано, а о своем психическом состоянии авиаторы должны сообщать самостоятельно.