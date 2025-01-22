США готовятся к отправке 1000 военных на границу с Мексикой, – СМИ

Вооруженные силы Соединенных Штатов планируют отправить еще около 1000 военнослужащих на границу с Мексикой.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters. Отмечается, что пока неизвестно, когда именно США планируют развернуть войска.

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США усиливают защиту границы с Мексикой

Американский чиновник на условиях анонимности сказал, что США планируют отправить тысячу военных к границе с Мексикой. Сейчас там уже находятся около 2,2 тысячи действующих военнослужащих Национальной гвардии США.

По словам журналистов, указ Трампа от 20 января обязал Пентагон направить столько войск, сколько необходимо для получения "полного оперативного контроля над южной границей Соединенных Штатов".

Справка. Во время своего первого срока Дональд Трамп приказал направить 5200 военных для охраны границы с Мексикой. В то же время бывший президент США Джо Байден также развернул действующие войска на границе.

К слову, Дональд Трамп также издал указ, который лишает детей, рожденных в США от родителей без легального статуса, права на получение документов о гражданстве. Ранее такие дети при условии рождения в США имели право приобрести гражданство по месту рождения.