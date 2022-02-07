США планируют передать Украине российские вертолеты Ми-17, которые вывезли из Афганистана – WSJ
7 февраля 2022 , 21:38Читати новину українською
Источник:The Wall Street Journal
В США собираются передать Украине 5 вертолетов Ми-17 производства России. Ранее ими пользовалась афганская армия.
Указанные вертолеты находятся на балансе Минобороны США. Конгрессу уже сообщили о планах администрации Джо Байдена по передаче их Украине.
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Вертолеты уже могут быть в Украине
Чтобы передать Вертолеты США должны завершить все необходимые процедуры по этому поводу.
В то же время СМИ отмечают, что российские Ми-17 уже находятся в Украине и проходят техническое обслуживание.
Когда именно Минобороны нашего государства получит их на баланс пока неизвестно.Важно! Российские Ми-17 США вывезли из Афганистана, потому что выводили оттуда свои войска.
Какие еще страны помогают Украине
- На фоне российской угрозы наша страна получает помощь от многих стран-партнеров. В частности, США с начала января уже передали значительное количество оружия и снаряжения.
- В Украину из Великобритании отправили около сотни спецназовцев. Как сообщали СМИ, элитные подразделения будут тренировать украинских военных из-за угрозы российского вторжения. Также страна всеми возможными способами поддерживает наше государство.
- Глава украинского МИД Дмитрий Кулеба назвал масштабы помощи от партнеров Украины за последнее время. В Киев поступило более 1 000 тонн оружия и оборудования. Нам помогают, кроме упомянутых стран, Польша, Канада, страны Балтики и другие.
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