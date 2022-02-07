Зазначені гелікоптери перебувають на балансі Міноборони США. Конгресу вже повідомили про плани адміністрації Джо Байдена щодо передачі їх Україні.
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Вертольоти вже можуть бути в Україні
Щоб передати вертольоти США мають завершити всі необхідні процедури щодо цього.
Водночас ЗМІ зазначають, що російські Мі-17 вже перебувають в Україні та проходять технічне обслуговування.
Коли саме Міноборони нашої держави отримає їх на баланс поки невідомо.
Які ще країни допомагають Україні
- На тлі російської загрози наша держава отримує допомогу від багатьох країн-партнерів. Зокрема, США з початку січня вже передали значну кількість зброї та спорядження.
- В Україну з Великої Британії відправили близько сотні спецпризначенців. Як повідомляли ЗМІ, елітні підрозділи тренуватимуть українських військових через загрозу російського вторгнення. Також країна всіма можливими способами підтримує нашу державу.
- Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав масштаби допомоги від партнерів Україні за останній час. До Києва надійшло понад 1 000 тонн зброї та обладнання. Нам допомагають, окрім згаданих країн, Польща, Канада, країни Балтики та інші.
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