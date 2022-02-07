Зазначені гелікоптери перебувають на балансі Міноборони США. Конгресу вже повідомили про плани адміністрації Джо Байдена щодо передачі їх Україні.

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Вертольоти вже можуть бути в Україні

Щоб передати вертольоти США мають завершити всі необхідні процедури щодо цього.

Водночас ЗМІ зазначають, що російські Мі-17 вже перебувають в Україні та проходять технічне обслуговування.

Коли саме Міноборони нашої держави отримає їх на баланс поки невідомо.

Важливо! Російські Мі-17 США вивезли з Афганістану, тому що виводили звідти свої війська.

Які ще країни допомагають Україні

На тлі російської загрози наша держава отримує допомогу від багатьох країн-партнерів. Зокрема, США з початку січня вже передали значну кількість зброї та спорядження.

В Україну з Великої Британії відправили близько сотні спецпризначенців. Як повідомляли ЗМІ, елітні підрозділи тренуватимуть українських військових через загрозу російського вторгнення. Також країна всіма можливими способами підтримує нашу державу.

Очільник українського МЗС Дмитро Кулеба назвав масштаби допомоги від партнерів Україні за останній час. До Києва надійшло понад 1 000 тонн зброї та обладнання. Нам допомагають, окрім згаданих країн, Польща, Канада, країни Балтики та інші.

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