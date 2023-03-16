Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что терять время нельзя. По его словам, на поле боя необходимо поскорее передать американскую бронетехнику.
Обратите внимание Все делается по плану Украины, – Данилов о подготовке к контрнаступлению ВСУ
США спешат дать Украине все необходимое для весеннего контрнаступления
Мы должны быстро и полностью выполнить наши обещанные обязательства. Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получали обучение, запасные части и техническое обслуживание, необходимые для использования этих новых систем,
– отметил Остин.
Таким образом, США все больше озабочены сокращением поставок боеприпасов и систем ПВО в Украину. В Пентагоне говорят, что независимо от стратегии Киева на поле боя, США хотят, чтобы украинские солдаты имели оружие, необходимое для победы.
Сценарии контрнаступления
Предварительно, контрнаступление ВСУ может начаться уже в мае. Есть два варианта: первый – продвигаться на Юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на Восток со своей северной позиции, а затем на Юг, перерезая российский сухопутный мост.
В чем Украина нуждается для победы
- Ракеты к HIMARS;
- ракеты к MARS;
- 155-миллиметровые снаряды;
- 120-миллиметровые мины;
- ракеты к системам ПВО;
- ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);
- авиационные средства поражения;
- баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе);
- танковые снаряды 105 и 125 миллиметров.
ВСУ готовятся к контрнаступлению
- Недавно советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк спрогнозировал сроки украинского контрнаступления.
- Как отметил Алексей Данилов, не стоит торопиться со сроками контрнаступления. Его готовят, а все будет решать Ставка Верховного Главнокомандующего. Там прислушиваются к предложениям украинских военных.
- Кстати, журналисты The Washington Post заявили, что процесс контрнаступления "под вопросом". Так, секретарь СНБО Алексей Данилов принялся опровергать информацию, которую подали журналисты.