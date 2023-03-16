Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что терять время нельзя. По его словам, на поле боя необходимо поскорее передать американскую бронетехнику.

Обратите внимание Все делается по плану Украины, – Данилов о подготовке к контрнаступлению ВСУ

США спешат дать Украине все необходимое для весеннего контрнаступления

Мы должны быстро и полностью выполнить наши обещанные обязательства. Это включает в себя доставку нашей бронетехники на поле боя и обеспечение того, чтобы украинские солдаты как можно быстрее получали обучение, запасные части и техническое обслуживание, необходимые для использования этих новых систем,

– отметил Остин.

Таким образом, США все больше озабочены сокращением поставок боеприпасов и систем ПВО в Украину. В Пентагоне говорят, что независимо от стратегии Киева на поле боя, США хотят, чтобы украинские солдаты имели оружие, необходимое для победы.

Сценарии контрнаступления

Предварительно, контрнаступление ВСУ может начаться уже в мае. Есть два варианта: первый – продвигаться на Юг через Херсон в Крым, второй – двигаться на Восток со своей северной позиции, а затем на Юг, перерезая российский сухопутный мост.

В чем Украина нуждается для победы

Ракеты к HIMARS;

ракеты к MARS;

155-миллиметровые снаряды;

120-миллиметровые мины;

ракеты к системам ПВО;

ракеты к системам ПТРК (противотанковые ракетные комплексы);

авиационные средства поражения;

баражирующие боеприпасы (дроны-камикадзе);

танковые снаряды 105 и 125 миллиметров.

ВСУ готовятся к контрнаступлению