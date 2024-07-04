"Кризис истребителей": США хотят списать свои лучшие в истории самолеты F-22

Военно-воздушные силы США планируют избавиться от своих лучших в истории истребителей Lockheed Martin F-22 Raptor. Причиной этого является неспособность версии Block 20 вести боевые действия, а также очень дорогое обслуживание бортов.

В СМИ отмечают, что истребители F-22 – самые мощные и самые совершенные истребители, которые есть на вооружении США. Более того, эти самолеты, вероятно, являются крупнейшими истребителями на сегодня. Однако для ремонта и их содержания необходимо полмиллиарда долларов в год.

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Почему США хотят списать самые мощные F-22

Как пишет The Telegraph, содержание старых F-22 является очень дорогим. Особенно это ощутимо сейчас, когда ВВС США пытаются финансировать новые истребители, бомбардировщики, радиолокационные самолеты, беспилотники, спутники и баллистические ракеты с ядерными боеголовками.

Поэтому правительство США планирует списать 32 истребителя F-22 модифицированной версии Block 20, однако ликвидировать самолеты не будут. Дело в том, что Block 20 – это тренировочные борта, на которых учатся американские пилоты. Если их ликвидировать, то военные будут вынуждены пересаживаться на обычные F-22, а потому – уменьшится количество бортов, доступных для боевых действий.

Воздушные силы не задокументировали, как они будут проводить тренировки или испытания F-22 – текущие функции Block 20 – без самолетов Block 20. В нем также не задокументированы вызовы, с которыми могут столкнуться боевые подразделения, если готовые к выполнению задач самолеты Block 30/35 будут использоваться для обучения или испытаний вместо Block 20,

– говорится в документе Управления отчетности правительства США.

В СМИ отмечают, что на сегодня ВВС США имеют 150 боеспособных Block 30/35. Если спишут борта версии Block 20, то останется 129 истребителей Block 30/35, которые способны вести боевые действия. Другие самолеты придется выделить для учений и испытаний. На практике Военно-воздушные силы США будут иметь только 75 боеспособных бортов, а вывод Block 20 еще больше уменьшит это количество – до 64 – 65 истребителей.

"Это ужасно мало, учитывая огромную ответственность, которую несут эскадрильи Raptor. Военно-воздушные силы, и действительно вся армия США и армия ближайших союзников, рассчитывают на эту крошечную силу F-22, чтобы возглавить борьбу за контроль над воздухом в большой войне, скажем, с Китаем", – отмечают журналисты.

Более того, издание отмечает, что США могут оказаться в опасном положении, если спишут 32 истребителя. Так, ВВС могут потерять контроль над небом.

Известно, что Военно-воздушные силы США также хотят досрочно списать и бомбардировщики Boeing F-15E Strike Eagle, а также сократить закупку новых F-15EX.

Эти сокращения вызвали бы меньше беспокойства, если бы другой серийный истребитель ВВС, Lockheed Martin F-35 Lightning II, не был такой катастрофой. Воздушные силы переживают кризис истребителей. Но этот кризис не решит списание тренировочных самолетов и сокращение силы превосходства в воздухе, которая, вероятно, уже слишком мала,

– резюмирует издание.