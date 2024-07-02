Так, аналитики издания Defense Express поделились мнением о том, почему украинские Су-27 стоят под открытым небом, а не находятся в укрытиях.

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Почему наши Су-27 стоят под открытым небом, а не в укрытиях

Сразу отметим, что, несмотря на заявленные врагом потери, в реальности ситуация несколько иная. В частности, некоторые из машин на видео, учитывая спутниковые снимки, уже давно в нелетном состоянии, потому что не меняли свое положение длительное время,

– отметили в издании.

Однако, там отметили, что среди украинцев появилось сразу несколько вопросов, среди которых – почему украинские самолеты не были в укрытиях, а стояли под открытым небом.

А ответ на этот вопрос довольно прост – их нет,

– отметили там.

В Defense Express отметили, что эта ситуация существует не с 2022, 2014 годов, и даже не с 1991 года, а с 80-х годов. Дело в том, что защитные сооружения – арочные укрытия, в СССР активно строились в 60 – 70-х годах под те самолеты, которые тогда существовали и разрабатывались. А это были МиГ-21, Су-7, Су-17, МиГ-23 и МиГ-27 – довольно маленькие по размерам машины. При этом у МиГ-23/27 еще и была изменена стреловидность крыла с минимальным размахом 7, 78 метра.



Арочные укрытия для самолетов времен СССР / Фото Defence express

Собственно, именно поэтому самыми массовыми были арочные укрытия типа 2А13 размером 12,9х28 метра. У них была толщина стен в 60 сантиметров, и они могли защитить не только от кассетных боеприпасов, а даже от близких разрывов фугасных бомб. Отмечается, что из-за стоимости строили их только в приграничных военных округах, а не по всему СССР.

Однако уже в 70-х годах появился МиГ-25 с размахом крыла в 14 метров. Для него стандартные укрытия уже не подходили. Уже с 1982 года начал поставляться МиГ-29, который с размахом крыла в 11,36 метра влезал в укрытие 2А13 лишь со "скрипом". В издании подчеркнули, чтобы его не повредить, на некоторых аэродромах использовали направляющие рельсы. Однако чаще, чтобы не рисковать и не нести ответственность за поврежденный самолет – хранили под открытым небом.

Defense Express подчеркнули, что без крыши над головой остался и Су-27 с размахом крыла 15 метров, который начал поступать с 1985 года. При этом, несмотря на планы построить укрытие нового типа, в Советском Союзе осуществить этого не смогли. Так, страна уже была на "качелях" перед распадом, поэтому если и строили укрытия под новые самолеты, то только в гомеопатическом количестве.

Более того, аналитики подчеркнули, что порой укрытия были не от возможных вражеских ударов, а, скорее, от ненастья. В частности, несколько таких укрытий были на авиабазе под Миргородом, но враг уничтожил их еще в первые дни войны.



Уничтоженные укрытия на авиабазе под Миргородом / Фото Defence express

Таким образом, арочных укрытий для Су-27, как минимум на авиабазе под Миргородом, просто не существует.

"А причины, почему их не построили уже после 1991 года вполне известны и не подлежат дополнительным объяснениям, потому что значительно большей проблемой было не то, где прятать самолеты, а вообще на чем летать, чем заправлять машины и платить пилотам зарплату", – пишут в издании.

Там также отметили, что проблему с укрытиями для Су-27 не решили не только в СССР, но и в России, где самолеты так же стоят под открытым небом. В издании отметили, что все что есть у оккупантов – "только на одном относительно прифронтовом аэродроме укрытие от непогоды".

Также в аналитики Defense Express указали, что на фоне ситуации, когда Украина ожидает истребители F-16 остается вопрос по обеспечению их безопасности на земле. "На фоне чего можно отметить, что размах крыла F-16 – 9,96 метра, то есть в теории и с соответствующими мерами в стандартное арочное укрытие 2А13 он должен войти", – написали специалисты.

Однако это лишь часть проблемы. Ведь критическим является то, что дрон противника мог на глубине более 150 километров вести не просто разведку, но и передачу видео в режиме онлайн. "А также то, что об этом БПЛА было известно, но сбить или помешать ему были не в состоянии. Хотя, как кажется, практика с Як-52, экипаж которого в прямом смысле уже настрелял с десяток российских разведывательных БпЛА, требует распространения", – подчеркнули аналитики.