Если Вашингтон одобрит удары по JNIM, Мали станет восьмой страной, по которой президент США отдавал приказ нанесения ударов в течение своего второго срока. Об этом говорится в материале The Washington Post.

Что известно о планах США в Мали?

Внутри американской администрации по вопросу целесообразности военной операции пока нет единого мнения.

Одним из самых активных сторонников силового сценария является Себастьян Горка, старший директор Совета национальной безопасности США по вопросам борьбы с терроризмом. В то же время в Белом доме не подтвердили, принял ли Трамп окончательное решение относительно ударов.

Справка. JNIM занимает прочные позиции в Мали и в последнее время расширяет атаки на страны Западной Африки. В регионе его считают одной из самых вооруженных и влиятельных террористических группировок.

Вашингтон заявляет, что терроризм в Сахеле является международной проблемой, и призывает государства региона и союзников по НАТО поддержать борьбу против JNIM и "Исламского государства".

При чем здесь Россия?

Мали в последние годы страдает от активности исламистских боевиков, а также от последствий присутствия российских наемников. Власти страны сначала привлекли ЧВК "Вагнер", а впоследствии – связанный с российским Минобороны "Африканский корпус".

Правозащитники обвиняют российские силы в многочисленных преступлениях против гражданского населения. Группировка JNIM в последнее время значительно усилилась. Боевики организовывали блокады поставок топлива, проводили масштабные атаки, захватывали стратегические города и убили министра обороны Мали Садио Камару во время нападения смертника.

Параллельно усиливается и группировка "Исламское государство – Сахель", которая конкурирует с JNIM. По данным ACLED, в прошлом году малийские военные и их российские партнеры были причастны к гибели 925 гражданских лиц, тогда как исламистские боевики – к 232 смертям.

Это вызывает критику в связи с возможным усилением поддержки военной хунты со стороны Запада. США уже расширили обмен разведывательной информацией с Мали, однако прямое военное вмешательство может создать риск столкновения с российскими силами в регионе.

Как оценивают ситуацию специалисты?

Вашингтону пришлось бы координировать действия с Москвой, чтобы избежать случайных конфликтов. Не все эксперты поддерживают силовой сценарий.

Эксперт по вопросам Сахеля Васим Наср считает, что США следует сосредоточиться на дипломатии и попытаться содействовать переговорам между военными властями Мали, JNIM и другими политическими силами. По его мнению, военные операции Франции и России уже не смогли стабилизировать регион, а ситуация только ухудшилась.

Эксперты также предупреждают, что американские удары могут привести к обратному результату. Ослабление JNIM может усилить его конкурента – "Исламское государство – Сахель".

Кроме того, боевики могут начать атаковать американские интересы или сблизиться с глобальной сетью "Аль-Каиды".

Напомним: недавно повстанцы в Мали заявили о масштабной засаде на силы, связанные с российским "Африканским корпусом". По предварительным данным, в ходе боя был сбит военный вертолет Ми-24 или Ми-35. В то же время в регионе продолжаются ожесточенные бои за стратегически важный город Анефис.