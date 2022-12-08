Об этом 24 каналу рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, танки Leopard хоть и качественные, и очень нужны для Украины, однако все зависит от модификации.

Достойно внимания США выступили за поставку в Украину немецких боевых танков Leopard, – СМИ

В чем отличие

Главная проблема состоит в том, что Германия может предоставить Украине устаревшие танки Leopard 1, выпускавшиеся в 1970-х годах. По мнению обозревателя, такая техника абсолютно не нужна Украине, поскольку украинские солдаты, в отличие от российских, не пушечное мясо, чтобы воевать на такой устаревшей технике.

Они могут отправить нам старые Leopard 1 – и что дальше? Они отчитаются перед Вашингтоном, мол, вы нас просили предоставить танки, мы вот предоставили,

– сказал Коваленко.

Александр Коваленко утверждает, что Украине нужны Leopard 2A модификации А5, А6 или А7, которые являются более современными и смогут эффективнее выполнять свои функции на поле боя. В то же время танки Leopard 1 хуже Т-72, Т-80 и Т-64 и имеют недостаточную мощность пушки и сомнительную толщину брони, которая не сможет защитить от современных боеприпасов калибра 125 миллиметров.

Александр Коваленко о танках от партнеров: смотрите видео

Есть ли альтернатива Patriot

Отказ Германии предоставить Украине современные системы ЗРК Patriot стал предсказуемым и ожидать их раньше конца 2023 года не стоит. В таком случае Украине нужно искать альтернативу этим системам. По мнению обозревателя, такой альтернативой может стать франко-итальянский ЗРК SAMP-T, который может перехватывать ракеты на высоте 5 метров со скоростью 3000 м/с.

Эти комплексы ориентированы на уничтожение баллистических ракет, а ракеты именно такого типа Россия может получить от Ирана.

Кратко об отказе Германии предоставить ЗРК Patriot: