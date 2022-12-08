Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, танки Leopard хоч і є якісними та дуже потрібними для України, проте все залежить від модифікації.

Варте уваги США виступили за поставку в Україну німецьких бойових танків Leopard, – ЗМІ

В чому різниця

Головна проблема полягає у тому, що Німеччина може надати Україні застарілі танки Leopard 1, які випускались у 1970 – х роках. На думку оглядача, така техніка абсолютно непотрібна Україні, оскільки українські солдати, на відміну від російських, не "гарматне м'ясо", щоб воювати на такій застарілій техніці.

Вони можуть відправити нам старі Leopard 1 - і що далі? Вони відзвітують перед Вашингтоном, мовляв, ви нас просили надати танки, ми ось надали,

– сказав Коваленко.

Натомість Олександр Коваленко стверджує, що Україні потрібні Leopard 2A модифікації А5, А6 або А7, які є більш сучасними та зможуть ефективніше виконувати свої функції на полі бою. Водночас танки Leopard 1 є гіршими за Т-72, Т-80 та Т-64 і мають недостатню потужність гармати та сумнівну товщину броні, яка не зможе захистити від сучасних боєприпасів калібру 125 міліметрів.

Олександр Коваленко про танки від партнерів: дивіться відео

Чи є альтернатива Patriot

Відмова Німеччини надати Україні сучасні системи ЗРК Patriot стала передбачуваною і очікувати їх раніше кінця 2023 року не варто. У такому разі Україні потрібно шукати альтернативу цим системам. На думку оглядача, такою альтернативою може стати франко-італійський ЗРК SAMP-T, який може перехоплювати ракети на висоті 5 метрів зі швидкістю 3 000 м/с.

Ці комплекси орієнтовані на знищення балістичних ракет, а ракети саме такого типу Росія може отримати від Ірану.

Коротко про відмову Німеччини надати ЗРК Patriot: