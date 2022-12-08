Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко. За його словами, танки Leopard хоч і є якісними та дуже потрібними для України, проте все залежить від модифікації.
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В чому різниця
Головна проблема полягає у тому, що Німеччина може надати Україні застарілі танки Leopard 1, які випускались у 1970 – х роках. На думку оглядача, така техніка абсолютно непотрібна Україні, оскільки українські солдати, на відміну від російських, не "гарматне м'ясо", щоб воювати на такій застарілій техніці.
Вони можуть відправити нам старі Leopard 1 - і що далі? Вони відзвітують перед Вашингтоном, мовляв, ви нас просили надати танки, ми ось надали,
– сказав Коваленко.
Натомість Олександр Коваленко стверджує, що Україні потрібні Leopard 2A модифікації А5, А6 або А7, які є більш сучасними та зможуть ефективніше виконувати свої функції на полі бою. Водночас танки Leopard 1 є гіршими за Т-72, Т-80 та Т-64 і мають недостатню потужність гармати та сумнівну товщину броні, яка не зможе захистити від сучасних боєприпасів калібру 125 міліметрів.
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Чи є альтернатива Patriot
Відмова Німеччини надати Україні сучасні системи ЗРК Patriot стала передбачуваною і очікувати їх раніше кінця 2023 року не варто. У такому разі Україні потрібно шукати альтернативу цим системам. На думку оглядача, такою альтернативою може стати франко-італійський ЗРК SAMP-T, який може перехоплювати ракети на висоті 5 метрів зі швидкістю 3 000 м/с.
Ці комплекси орієнтовані на знищення балістичних ракет, а ракети саме такого типу Росія може отримати від Ірану.
Коротко про відмову Німеччини надати ЗРК Patriot:
- Після падіння ракети у польському селі Пшеводув 15 листопада, внаслідок масованого ракетного удару Росії по Україні, в Німеччині запропонували розмістити ППО Patriot в Польщі.
- Польська сторона попросила Німеччину надати ці системи Україні, щоб та розмістила їх поблизу західного кордону.
- Після тривалих обговорень у НАТО та підтримки такої можливості у Києві, Німеччина все ж відмовились передавати Patriot Україні, пояснивши це бажанням зберегти комплекси в "системі оборони НАТО".
- Заступник міністра оборони Польщі заявив, що ЗСУ могли б опанувати роботу з комплексами Patriot за 2 місяці.