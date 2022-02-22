США поддержали срочный созыв Совбеза ООН
США поддержали срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. На этом настаивала не только Украина, но и другие европейские страны.
Постоянный представитель США при ООН подчеркнул, что признание Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" угрожает международному порядку.
Важно Украина требует созвать Совбез ООН из-за признания боевиков
Стоит напомнить, что Совбез ООН – это постоянный орган Организации Объединенных Наций, который должен следить за поддержкой международного мира и безопасности.
Основания для созыва Совбеза ООН очевидны
Как ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Россия тем, что признала независимость боевиков, прямо нарушила территориальную целостность Украины.
Признание двух псевдореспублик в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений,
– подчеркнул Боррель.
По его словам, Евросоюз и партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной.Обратите внимание! Ранее Боррель сообщил, что если Россия решит на признание боевиков, то ее ждут последствия – мощные санкции.
Скандальный указ Путина: главное
Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимыми оккупированных районов Донбасса. Таким образом он грубо нарушил международное право и территориальную целостность Украины. Такой шаг вызвал возмущение международного сообщества.
Многие страны ЕС заявили о намерении безотлагательно ввести самые жесткие санкции против России. Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание СНБО, а сам Совет нацбезопасности перешел в режим круглосуточной работы.
Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: смотрите видео