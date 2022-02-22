США поддержали срочный созыв Совбеза ООН

США поддержали срочное проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации вокруг Украины. На этом настаивала не только Украина, но и другие европейские страны.

Постоянный представитель США при ООН подчеркнул, что признание Россией псевдореспублик "ДНР" и "ЛНР" угрожает международному порядку.

Важно Украина требует созвать Совбез ООН из-за признания боевиков

Стоит напомнить, что Совбез ООН – это постоянный орган Организации Объединенных Наций, который должен следить за поддержкой международного мира и безопасности.

Основания для созыва Совбеза ООН очевидны

Как ранее заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель Россия тем, что признала независимость боевиков, прямо нарушила территориальную целостность Украины.

Признание двух псевдореспублик в Украине является грубым нарушением международного права, территориальной целостности Украины и минских соглашений,

– подчеркнул Боррель.

По его словам, Евросоюз и партнеры отреагируют единством, твердостью и решимостью в знак солидарности с Украиной.



Скандальный указ Путина: главное

Ранее Боррель сообщил , что если Россия решит на признание боевиков, то ее ждут последствия – мощные санкции.

Вечером 21 февраля Владимир Путин подписал указ о признании независимыми оккупированных районов Донбасса. Таким образом он грубо нарушил международное право и территориальную целостность Украины. Такой шаг вызвал возмущение международного сообщества.

Многие страны ЕС заявили о намерении безотлагательно ввести самые жесткие санкции против России. Владимир Зеленский инициировал внеочередное заседание СНБО, а сам Совет нацбезопасности перешел в режим круглосуточной работы.

Путин объявил о "признании" независимости боевиков Донбасса: смотрите видео