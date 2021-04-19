Соединенные Штаты выразили поддержку Чехии, которая 17 апреля приняла решение выдворить из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже для кремлевских спецслужб.

Официальная Прага также обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в городе Врбетице в 2014 году. Сооружения были полностью уничтожены, тогда погибли 2 человека.

Читайте также Украина – за: МИД поддерживает высылку российских дипломатов из Чехии

США выразили поддержку Чехии

Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США поддерживают Чехию в ее твердой реакции на подрывные действия России на чешской земле.

Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность и энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров,

– сказал он.

Обратите внимание! Ранее решение Чехии о высылке российских дипломатов поддержала Великобритания. Лондон также заинтересован в задержании причастных к отравлению Скрипалей.

Высылка 18 российских дипломатов: что известно

В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их, как офицеров кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.

В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.

Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.

К теме На чешских военных складах, которые взорвали россияне, было оружие для Украины, – СМИ