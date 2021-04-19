США поддерживают ответ Чехии на действия России, – Госдеп
Соединенные Штаты выразили поддержку Чехии, которая 17 апреля приняла решение выдворить из страны 18 российских дипломатов. Их подозревают в шпионаже для кремлевских спецслужб.
Источник:"Голос Америки"
Официальная Прага также обвинила Москву в причастности к взрывам на военных складах в городе Врбетице в 2014 году. Сооружения были полностью уничтожены, тогда погибли 2 человека.
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США выразили поддержку Чехии
Представитель Госдепартамента Нед Прайс заявил, что США поддерживают Чехию в ее твердой реакции на подрывные действия России на чешской земле.
Мы должны действовать решительно в ответ на действия России, которые ставят под угрозу территориальную целостность и энергетическую безопасность или критически важную инфраструктуру наших союзников и партнеров,
– сказал он.
Высылка 18 российских дипломатов: что известно
- В Чехии 17 апреля приняли решение выслать из страны 18 российских дипломатов. Все потому, что чешские спецслужбы идентифицировали их, как офицеров кремлевских спецслужб Службы внешней разведки и Главного разведывательного управления.
- В то же время чешский премьер-министр Андрей Бабиш заявил, что офицеры российского ГРУ могут быть причастны к взрыву склада боеприпасов в Врбетице в 2014 году.
- Глава Сената Чехии Милош Выстрчил заявил, что причастность России к взрывам в комплексе Врбетице можно классифицировать как государственный терроризм.
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