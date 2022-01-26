США подготовили ответ на ультиматум России: что говорят в украинском МИДе

В МИД прокомментировали предыдущий вариант ответа США на требования по так называемым "гарантиям безопасности". Там утверждают, что Вашингтон учел позицию Украины.

Учитывая это, Украина не имеет возражений относительно письменных предложений, которые направят Кремлю. Такое заявление во время брифинга сделал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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Что в МИД говорят о предстоящем ответе США

Речь идет о так называемых "гарантиях безопасности", которых Россия требует от США еще с декабря 2021 года. Москва хочет добиться, в частности, официальных обязательств по не расширению НАТО. Фактически там хотят, чтобы Украину не принимали в Альянс.

Наша позиция учтена. Предложения, которые Соединенные Штаты направят России в части по Украине не вызывают наших возражений,

– подчеркнул Кулеба.

"Сюрпризов не будет"

Накануне в администрации Байдена сообщили, что подготовили ответ Кремлю насчет "гарантий безопасности", и уже проинформировали о ее содержании власть Украины. Сюрпризов там не будет, отметили в Белом доме.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс также подчеркнул, что позиция Украины – учтена. По его словам, передать свои письменные предложения Москве в США якобы готовы уже на этой неделе, то есть еще до конца января.

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