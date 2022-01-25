США пока не видят у России намерений на деэскалацию, – Пентагон

25 января 2022 , 08:38
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брифинг Джона Кирби

На данный момент Россия не демонстрирует намерений к деэскалации. В Вашингтоне сообщили, что внимательно следят за действиями Москвы относительно Украины.

Об этом рассказал контрадмирал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона. Ситуация в Украине, говорят в военном ведомстве, остается напряженной.

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Сейчас Россия не намерена идти на деэскалацию

Мы следим за ситуацией очень внимательно. Совершенно ясно, что Россия сейчас не намерена идти на деэскалацию,
– заявил Кирби.

Между тем, в Госдепе США подчеркнули, что Вашингтон не намерен идти на уступки России относительно так называемых "гарантий безопасности". По словам пресс-секретаря дипведомства Неда Прайса, любые шаги Соединенные Штаты будут обсуждать со своими союзниками.

США не намерены вводить войска в Украину

Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены вводить свои войска в Украину. В случае вторжения России на украинскую территорию Вашингтон, прежде всего, ударит экономическими санкциями.

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Автор: Ірина Пундор