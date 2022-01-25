США пока не видят у России намерений на деэскалацию, – Пентагон

На данный момент Россия не демонстрирует намерений к деэскалации. В Вашингтоне сообщили, что внимательно следят за действиями Москвы относительно Украины.

Об этом рассказал контрадмирал Джон Кирби, официальный представитель Пентагона. Ситуация в Украине, говорят в военном ведомстве, остается напряженной.

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Сейчас Россия не намерена идти на деэскалацию

Мы следим за ситуацией очень внимательно. Совершенно ясно, что Россия сейчас не намерена идти на деэскалацию,

– заявил Кирби.

Между тем, в Госдепе США подчеркнули, что Вашингтон не намерен идти на уступки России относительно так называемых "гарантий безопасности". По словам пресс-секретаря дипведомства Неда Прайса, любые шаги Соединенные Штаты будут обсуждать со своими союзниками.

США не намерены вводить войска в Украину

Ранее в Пентагоне заявили, что США не намерены вводить свои войска в Украину. В случае вторжения России на украинскую территорию Вашингтон, прежде всего, ударит экономическими санкциями.

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США относительно возможной агрессии России: последние новости

Президент Байден провел закрытые переговоры с европейскими лидерами по видеосвязи. Темой было скопление российских войск на границе Украины.

Госдеп разрешил американским дипломатам добровольный выезд из Украины, однако эвакуации американских граждан не планируют.

Между тем, войска США привели в состояние повышенной готовности к перебрасыванию в Европу.

США уже передали две партии летального оружия в Украину.

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