США показали ракеты "Джавелин", которые отправятся в Украину – фото
В США уже готов к отправке военного груза в Украину. Среди прочего там – противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" (Javelin)
Фотография с транспортировкой военного вооружения, среди которого ПТРК "Джавелин", опубликована в Твиттере Транспортного командования США.
В то же время США согласились продать Украине военные катера и вооружение на 600 миллионов долларов
"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", – говорится в подписи к фотографии.
Стоит отметить, что эта партия военного груза не первая, которую США отправляются в Украину в июне. 17 июня США отправили ракеты "Джавелин" и боеприпасы для украинской армии на сумму более 60 миллионов долларов.
Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. При этом 50% из них должно пойти на реформирование украинского сектора безопасности и обороны. Но США предоставляют не "живые" деньги, а возможность закупить военное оборудование или другие услуге у США на эту сумму.