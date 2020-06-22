В США уже готов к отправке военного груза в Украину. Среди прочего там – противотанковый ракетный комплекс "Джавелин" (Javelin)

Фотография с транспортировкой военного вооружения, среди которого ПТРК "Джавелин", опубликована в Твиттере Транспортного командования США.

В то же время США согласились продать Украине военные катера и вооружение на 600 миллионов долларов

"Военнослужащие ВВС США, приписанные к авиабазе "Довер", грузят вооружение по линии иностранных военных продаж на самолет компании Atlas Air Worldwide, предназначенное для отправки в Украину", – говорится в подписи к фотографии.

@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

Стоит отметить, что эта партия военного груза не первая, которую США отправляются в Украину в июне. 17 июня США отправили ракеты "Джавелин" и боеприпасы для украинской армии на сумму более 60 миллионов долларов.

Конгресс США утвердил пакет военной помощи Украине на 250 миллионов долларов. При этом 50% из них должно пойти на реформирование украинского сектора безопасности и обороны. Но США предоставляют не "живые" деньги, а возможность закупить военное оборудование или другие услуге у США на эту сумму.