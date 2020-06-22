В США вже готовий до відправлення військовий вантаж в Україну. Серед іншого там – протитанковий ракетний комплекс "Джавелін" (Javelin)

Фотографію з транспортування військового озброєння, серед якого ПТРК "Джавелін", опубліковано в твіттері Транспортного командування США.

Водночас США погодилися продати Україні військові катери та озброєння на 600 мільйонів доларів

"Військовослужбовці ВПС США, приписані до авіабази "Довер", вантажать озброєння по лінії іноземних військових продажів на літак компанії Atlas Air Worldwide, призначене для відправки в Україну", – йдеться в підписі до фотографії.

@usairforce Airmen assigned to Dover Air Force Base load foreign military sales equipment onto a @AtlasAirWW destined for Ukraine. The U.S. is committed to the sovereignty and territorial integrity of Ukraine. #PortDawgs #Togetherwedeliver @US_EUCOM pic.twitter.com/yQePhDAzJs — USTRANSCOM (@US_TRANSCOM) June 21, 2020

Варто відзначити, що ця партія військового вантажу не перша, яку США відправляються в Україну в червні. 17 червня США відправили ракети "Джавелін" та боєприпаси для української армії на суму понад 60 мільйонів доларів.

Конгрес США затвердив пакет військової допомоги Україні на 250 мільйонів доларів. При цьому 50% з них має піти на реформування українського сектору безпеки й оборони. Але США надають не "живі" гроші, а можливість закупити військове обладнання або інших послуг у США на цю суму.