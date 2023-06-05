Военные корабли США и Китая чуть не столкнулись у Тайваня: видео опасного маневра

На фоне ухудшения китайско-американских отношений в Тайваньском проливе произошел опасный инцидент между военными кораблями США и Китая. Китайский военный корабль пересек перед американским эсминцем чувствительную водную артерию.

Военно-морские силы США обнародовали видео инцидента в Тайванском проливе. Инцидент произошел на фоне того, как обе страны обменялись обвинениями в отказе от военных переговоров.

Смотрите также Китай и Бразилия набросились на США и НАТО: как друзья Путина пытаются спасти Кремль

Китайский корабль приблизился к американскому судну

Американские военные заявили, что эсминец USS Chung-Hoon и канадский фрегат HSMC Montreal совершали "обычный" транзит через пролив в субботу, 3 июня, когда китайский корабль развернулся перед американским судном, приблизившись к нему на расстояние 137 метров.

Инцидент между китайским и американским военными судами у Тайваня: смотрите видео

На видео, опубликованном ВМС США, ясно видно, как китайский военный корабль пересекает путь Chung-Hoon.

Слышен голос на английском языке, который, очевидно, посылает радиосообщение китайскому кораблю, предостерегая от "попыток ограничить свободу судоходства", хотя точная формулировка непонятна из-за шума ветра.

Китай не прокомментировал непосредственно критику США по поводу этого инцидента, а его Министерство иностранных дел не сразу ответило на просьбу о комментарии.

Китайские военные обвинили США и Канаду в том, что они "намеренно провоцируют риск" своим редким совместным плаванием.

Как Китай прокомментировал инцидент с кораблями

Китайский представитель Сун Чжунпин заявил, что этот "перехват в упор" стал демонстрацией как возможностей, так и "мужества" китайских Военно-морских сил.

"Чем больше усиливается провокация со стороны США, тем сильнее контрмеры со стороны Китая", – сказал Сонг.

Министерство обороны Тайваня назвало действия Китая с американскими и канадскими кораблями "провокацией" и заявило, что поддержание мира и стабильности в проливе является общей ответственностью свободных и демократических стран.

"Любые действия, направленные на усиление напряженности и опасности, не будут способствовать региональной безопасности", – говорится в заявлении.

Министерство призвало Китай уважать право на свободу судоходства.

Китай рассматривает Тайвань как свою собственную территорию, что решительно отвергается правительством в Тайбэе.

Пекин усиливает военное и политическое давление, пытаясь вынудить Тайвань признать свой суверенитет, в том числе проводя регулярные маневры вблизи острова.