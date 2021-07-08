В США полиция задержала похитительницу, когда та остановилась заказать еду McDonald's

В США 38-летняя Джоана Гарделл угнала грузовик и убегала от полиции. Оторвавшись от полицейских, она остановилась возле McDonald's, чтобы заказать еду.

Именно там полицейские и задержали нарушительницу. Хоть женщина и пыталась снова убежать.

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Женщина угнала авто и убегала от полиции

В штате Массачусетс мужчина обратился в полицию из-за того, что его грузовик похитила незнакомая женщина. У владельца был установлен GPS, поэтому он мог отслеживать передвижение авто.

Полиция отправилась искать нарушительницу. По дороге они выяснили, что 38-летняя Джоана Гарделл уже протаранила чужую машину во время вождения. Далее полиция нашла нарушительницу в угнанном авто за несколько кварталов. Однако она снова начали убегать.

Нарушительницу задержали возле McDonald's

Полиция снова взялась догонять автомобиль. Джоана Гарделл проехала на красный свет, а полицейские не нарушали правил. Поэтому она оторвалась от них.

Наконец они нашли женщину с угнанным авто возле McDonald's, когда та хотела заказать еду. Она снова хотела убежать, но и на этот раз протаранила чужое авто. Полицейские задержали похитительницу. При этом она пыталась отбиваться от полиции.

Полицейские выдвинут женщине много обвинений за нарушения. Ее будут судить. Сейчас еще идет следствие.

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