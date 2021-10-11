В США положительно оценили борьбу с антисемитизмом в Украине

В сентябре 2021 года в Украине приняли закон О противодействии антисемитизму. В Соединенных Штатах Америки считают, что Украина серьезно подходит к вопросу противодействия дискриминации.

Об этом рассказала специальная представительница Государственного департамента США по вопросам Холокоста Эллен Джермейн. Она отметила, что решение закрепить закон о борьбе с антисемитизмом в законодательстве является серьезным и хорошим шагом.

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Джермейн рассказала, что антисемитизм не является большой проблемой в Украине.

"Во время моих бесед в стране в течение последних нескольких дней я разговаривала с членами еврейской общины, разными чиновниками и спрашивала о проблеме антисемитизма в Украине", – пояснила чиновница.

Что с вопросом чествования Холокоста

В то же время Джермейн подчеркнула, что вопрос увековечения памяти жертв Холокоста является общенациональным и требует комплексного решения.

Только что принятый закон об антисемитизме – это один из способов закрепить все принципы того, во что верит Украина в плане противодействия антисемитизму. Это очень позитивный способ показать, что руководство Украины серьезно относится к этому на всей территории Украины,

– рассказала она.

Закон О противодействии антисемитизму: что известно