США помогут Украине восстановить инфраструктуру после победы над Россией

Во время войны Россия целенаправленно уничтожает украинскую инфраструктуру. Речь идет о десятках мостов, сотнях километров дорог и железных дорог, аэропортах, жилых зданиях и т.д. В США заявили, что помогут Украине восстановить инфраструктуру после победы.

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков провел важные переговоры с министром транспорта США Питером Буттиджеджем по поводу системных мер поддержки Украины в борьбе с агрессором.

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В разговоре Пит Буттиджедж подтвердил, что США готовы максимально помогать в процессе восстановления украинской инфраструктуры после окончания войны и деоккупации украинских территорий.

Также Соединенные Штаты ужесточают санкции против России. В частности, 2 марта США приняли решение о закрытии собственного воздушного пространства для полетов российских самолетов.

Следующей логической санкционной мерой должно быть блокирование, вслед за Великобританией и Канадой, обслуживания в портах российских судов или связанных с ними компаний. А также содействие в исключении России и ее организаций из ключевых международных ассоциаций, – подчеркнул Кубраков.



По его словам, в фокусе – поставка Украине летального вооружения, медицинских средств и гуманитарной помощи. Она будет увеличиваться, и для этого прорабатываются новые маршруты поставки из США через европейские страны уже в Украину.

Какие страны закрыли небо для России

Полный список стран, закрывших или заявивших о закрытии своего воздушного пространства для российских самолетов:

Великобритания

Молдова

Финляндия

Северная Македония

Албания

Исландия

Канада (первое государство за пределами Европы)

Швейцария

США

И 27 государств Европейского Союза:

Польша

Чехия

Эстония

Румыния

Латвия

Литва

Словения

Ирландия

Болгария

Нидерланды

Австрия

Германия

Швеция

Италия

Бельгия

Франция

Дания

Норвегия

Португалия

Греция

Мальта

Люксембург

Испания

Кипр

Словакия

Венгрия

Хорватия

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