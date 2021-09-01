Одно из них, в частности, предусматривает установление линии защищенной связи между Украиной и США. А другая касается сотрудничества между пограничными службами.
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Соглашение о спецсвязи: подробности
Между Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом США 31 августа в Вашингтоне заключено соглашение об установлении линии защищенной связи.
- Речь о специальном канале коммуникации между Украиной и США.
В Офисе Президента эту договоренность расценили как такую, что "демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном".
Соглашение о сотрудничестве пограничных служб
Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и пограничная служба США также заключили соглашение. Она касается использования информации о путешественниках.
Документ предусматривает среди прочего предоставление Украине помощи в развертывании системы автоматизированного нацеливание ATS-GLOBAL.
- Что это за система? Она позволит качественно и быстро проверять людей, которые будут пересекать государственную границу.
- Для чего она нужна? Чтобы выявлять среди них лиц, которые могут быть причастны к терроризму и другим видам международной преступности.
Другие договора, подписанные 31 августа в Вашингтоне
- Меморандум о безопасности космических полетов.
- Соглашение о сотрудничестве оборонных ведомств и соглашение о вооружениях.
На следующий день, 1 сентября, запланирована встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена. Ожидается, что говорить будут о "Северном потоке-2", противостоянии России и стратегическом сотрудничестве стран.