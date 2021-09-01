Одно из них, в частности, предусматривает установление линии защищенной связи между Украиной и США. А другая касается сотрудничества между пограничными службами.

Читайте также Зеленский встретился с главой Всемирного банка Малпассом: о чем говорили

Соглашение о спецсвязи: подробности

Между Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины и Государственным департаментом США 31 августа в Вашингтоне заключено соглашение об установлении линии защищенной связи.

Речь о специальном канале коммуникации между Украиной и США.

В Офисе Президента эту договоренность расценили как такую, что "демонстрирует сохранение и укрепление двустороннего доверия между Киевом и Вашингтоном".

Соглашение о сотрудничестве пограничных служб

Государственная пограничная служба Украины и Таможенная и пограничная служба США также заключили соглашение. Она касается использования информации о путешественниках.

Документ предусматривает среди прочего предоставление Украине помощи в развертывании системы автоматизированного нацеливание ATS-GLOBAL.

Что это за система? Она позволит качественно и быстро проверять людей, которые будут пересекать государственную границу.

Для чего она нужна? Чтобы выявлять среди них лиц, которые могут быть причастны к терроризму и другим видам международной преступности.

Другие договора, подписанные 31 августа в Вашингтоне

Меморандум о безопасности космических полетов.

Соглашение о сотрудничестве оборонных ведомств и соглашение о вооружениях.