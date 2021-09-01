Одна з них, зокрема, передбачає встановлення лінії захищеного зв'язку між Україною та США. А інша стосується співпраці між прикордонними службами.

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Угода про спецзв'язок: подробиці

Між Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки 31 серпня у Вашингтоні укладено угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку.

Мовиться про спеціальний канал комунікації між Україною та США.

В Офісі Президента цю домовленість розцінили як таку, що "демонструє збереження й зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном".

Угода про співпрацю прикордонних служб

Державна прикордонна служба України та Митна і прикордонна служба США також уклали угоду. Вона стосується використання інформації про мандрівників.

Документ передбачає серед іншого надання Україні допомоги в розгортанні системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL.

Що це за система? Вона дозволить якісно та швидко перевіряти людей, які перетинатимуть державний кордон.

Вона дозволить якісно та швидко перевіряти людей, які перетинатимуть державний кордон. Для чого вона потрібна? Щоб виявляти серед них осіб, які можуть бути причетними до тероризму та інших видів міжнародної злочинності.

Інші угоди, підписані 31 серпня у Вашингтоні

Меморандум про безпеку космічних польотів.

Угода про співпрацю оборонних відомств та угоду озброєння.

Наступного дня, 1 вересня, запланована зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Очікується, що говоритимуть про "Північний потік-2", протистояння Росії та стратегічну співпрацю країн.