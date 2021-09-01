Одна з них, зокрема, передбачає встановлення лінії захищеного зв'язку між Україною та США. А інша стосується співпраці між прикордонними службами.
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Угода про спецзв'язок: подробиці
Між Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України та Державним департаментом Сполучених Штатів Америки 31 серпня у Вашингтоні укладено угоду про встановлення лінії захищеного зв’язку.
- Мовиться про спеціальний канал комунікації між Україною та США.
В Офісі Президента цю домовленість розцінили як таку, що "демонструє збереження й зміцнення двосторонньої довіри між Києвом і Вашингтоном".
Угода про співпрацю прикордонних служб
Державна прикордонна служба України та Митна і прикордонна служба США також уклали угоду. Вона стосується використання інформації про мандрівників.
Документ передбачає серед іншого надання Україні допомоги в розгортанні системи автоматизованого націлювання ATS-GLOBAL.
- Що це за система? Вона дозволить якісно та швидко перевіряти людей, які перетинатимуть державний кордон.
- Для чого вона потрібна? Щоб виявляти серед них осіб, які можуть бути причетними до тероризму та інших видів міжнародної злочинності.
Інші угоди, підписані 31 серпня у Вашингтоні
- Меморандум про безпеку космічних польотів.
- Угода про співпрацю оборонних відомств та угоду озброєння.
Наступного дня, 1 вересня, запланована зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента США Джо Байдена. Очікується, що говоритимуть про "Північний потік-2", протистояння Росії та стратегічну співпрацю країн.