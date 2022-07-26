Подробности от представителя Пентагона

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби. Он отметил, что эта ситуация "достаточно смутила".

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Кирби подчеркнул, что ракетный обстрел Одесского порта несомненно противоречит обязательствам россии быть добросовестным участником "зернового соглашения".

У нас есть определенные признаки того, что они (россияне – 24 канал) точно приблизились к некоторым зерновым терминалам. Независимо от того, повредили они эти зерновые терминалы или нет, мы не видели точной оценки боевых убытков. Так что мы будем наблюдать за этим очень внимательно,

– сказал Кирби.

Он отметил, что такое поведение россии уже видели во время войны в Сирии. Тогда государство-агрессор обстреливало грузы гуманитарной помощи для населения.

"Это просто то, что, к сожалению, мы видели из их учебника. И, надеюсь, это больше не повторится, и что они действительно будут добросовестно участвовать в соглашении по экспорту зерна", – подчеркнул представитель Пентагона.

Что известно о "зерновом соглашении" и обстреле порта

Государство-агрессор своими судами заблокировало украинское зерно в портах и тем самым создало угрозу голода для многих стран. Чтобы вывезти зерно, Турция согласилась стать посредником в переговорах. 22 июля Украина и россия подписали отдельные договоры с Турцией и ООН по безопасному вывозу украинского зерна из портов.

Уже на следующее утро российская армия выпустила ракеты типа "Калибр" по порту в Одессе, возле которого и было расположено зерно. Это при том, что кремль обязался обеспечить безопасность портов.

Больше об обстреле Одесского порта смотрите в видео: