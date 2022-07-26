Деталі від представника Пентагону

Про це заявив офіційний представник Пентагону Джон Кірбі. Він зазначив, що ця ситуація "досить збентежила".

Читайте також Ракетний удар по Одесі – це насправді другий удар по Генсекретарю ООН, – Кулеба

Кірбі наголосив, що ракетний обстріл Одеського порту безсумнівно суперечить зобов'язанням росії бути добросовісним учасником "зернової угоди".

У нас є певні ознаки того, що вони (росіяни – 24 канал) точно наблизилися до деяких зернових терміналів. Незалежно від того, пошкодили вони ці зернові термінали чи ні, ми не бачили точної оцінки бойових збитків. Тож ми будемо спостерігати за цим дуже уважно,

– сказав Кірбі.

Він зазначив, що таку поведінку росії вже бачили під час війни у Сирії. Тоді держава-агресорка обстрілювала вантажі гуманітарної допомоги для населення.

"Це просто те, що, на жаль, ми бачили з їхнього підручника. І, сподіваюся, це більше не повториться, і що вони справді добросовісно братимуть участь в угоді щодо експорту зерна", – підкреслив представник Пентагону.

Що відомо про "зернову угоду" й обстріл порту

Держава-агресорка своїми суднами заблокувала українське зерно у портах і тим самим створила загрозу голоду для багатьох країн. Аби вивезти зерно, Туреччина зголосилася стати посередником у переговорах. 22 липня Україна та росія підписали окремі договори з Туреччиною та ООН щодо безпечного вивезення українського зерна з портів.

Вже зранку наступного дня російська армія випустила ракети типу "Калібр" по порту в Одесі, біля якого й було розташоване зерно. Це при тому, що кремль зобов'язався гарантувати безпеку портів.

Більше про обстріл Одеського порту дивіться у відео: